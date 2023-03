Otroško navdušenje v Planici: Tako daleč letijo, ker so pogumni #video #foto

Četrtek je v planiškem večdnevnem spektaklu že tradicionalno namenjen temu, da tribune pretežno napolnijo (naj)mlajši ljubitelji športa. Tudi letos ni bilo nič drugače. Prevladovali so šolarji, ki so, oboroženi z najrazličnejšimi pripomočki, goreče navijali za tekmovalce. Planico so zapuščali s prekrasnimi spomini in komaj čakali, da jih delijo s starši in najbližjimi. Vtise o četrtku, polnem dogodivščin, so strnili šolarji iz Trzina, ti so družno ugotovili, da je za tako dolge polete treba imeti veliko poguma.

Proti Gorenjski so se zjutraj z vseh koncev Slovenije valile kolone avtobusov. Eden od teh je pod Ponce pripeljal tudi tretji razred osnovne šole Trzin z okoli 60 šolarji, ki jim ni bilo pretežko zgodaj vstati in se odpraviti v svetovno zibelko smučarskih poletov. Mladi obožujejo smučarske orle.

Foto: Grega Valančič/Sportida

Če so v obdobju uradnega treninga nad letalnico bratov Gorišek vztrajali oblaki, se je oblačnost pred kvalifikacijami pretrgala, za kratek čas je posijalo sonce in nekoliko ogrelo večtisočglavo množico, ki je prišla spodbujat slovenske in tuje orle.

Anže Lanišek je zmagovalec četrtkovih kvalifikacij. Foto: Grega Valančič/Sportida

Fotogalerija iz Planici, foto Grega Valančič/Sportida:

1 / 31 2 / 31 3 / 31 4 / 31 5 / 31 6 / 31 7 / 31 8 / 31 9 / 31 10 / 31 11 / 31 12 / 31 13 / 31 14 / 31 15 / 31 16 / 31 17 / 31 18 / 31 19 / 31 20 / 31 21 / 31 22 / 31 23 / 31 24 / 31 25 / 31 26 / 31 27 / 31 28 / 31 29 / 31 30 / 31 31 / 31

V Planici je dogajanje spremljalo 12 tisoč gledalcev. Prevladovali so mladi, že tradicionalno osrednji gostje četrtkovega dogajanja, ki so v okviru projekta Otroci Triglava kar tekmovali v tem, kdo bo glasneje pozdravil slovenske skakalne junake. Opremljeni so bili z zastavami, transparenti, tatuji, dobro voljo ter velikim odmerkom občudovanja junakov, ti so leteli daleč, skoraj do dna Letalnice bratov Gorišek.

Šolarji 3.a OŠ Trzin in učiteljica Petra Mušič o četrtkovih dogodivščinah v Planici:

"Preden gremo, pripravijo transparente, zastavice, razdelimo jim tatuje, kape, glasno navijajo, še kaj dobrega pomalicajo in zadovoljni odidejo domov," pravi razredničarka 3. razreda Osnovne šole Trzin Petra Mušič. Foto: Grega Valančič/Sportida "Že kar nekaj let hodimo na polete. Vsako leto se zelo razveselimo povabila Zavarovalnice Triglav in se z veseljem odzovemo. Učenci so zelo navdušeni. Preden gremo, pripravijo transparente, zastavice, razdelimo jim tatuje, kape, glasno navijajo, še kaj dobrega pomalicajo in zadovoljni odidejo domov," pravi razredničarka 3. razreda Osnovne šole Trzin Petra Mušič in dodaja, da navijačev med osnovnošolci nimajo le skakalci, temveč tudi skakalke: "Eden od učencev ima na zastavi podpis Nike Križnar, tako da imajo našo podporo tudi dekleta."

Ogled poletov so Trzinci združili s pohodom, ki jih je odpeljal proti dolini Tamar. Mladi šolarji iz Trzina so si tako ogledali del treninga, prejeli kape in malico, ob tem pa z izjemnim pogledom na letalnico občudovali najboljše smučarske letalce. Jošt, Žiga in Matevž ugotavljajo, da je za polete treba imeti veliko poguma. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Zelo dobro smo se imeli. Šli smo proti Tamarju, se kepali, padali v sneg in zelo navijali, za Lovra Kosa, pa Timija Zajca, škoda, da ni bilo Petra Prevca," so pripovedovali Žiga, Jošt in Matevž, navdušeni, da so videli kar 12 slovenskih orlov na treningu.

Družno so ugotovili, da se skrivnost tako dolgih daljav – zmagovalec Lanišek je poletel 239 metrov, najdaljši v kvalifikacijah Zajc 241,5 metra – skriva v pogumu: "Tako daleč gredo, ker so pogumni. Če imaš pogum, greš res lahko daleč."

Bi kdo od trojice upal iti na vrh letalnice in z njega pogledati v dolino? "Enkrat sem že šel gor in je bilo kar strašno," je priznal Žiga in prepričan dodal: "Ampak verjetno, ko petkrat skočiš, ni več tako strašljivo."

Spomini bodo ostali še dolgo. Foto: Grega Valančič/Sportida

Več kot 108 tisoč otrok in poseben pokal Zavarovalnica Triglav, ki je s Planico povezana več kot pol stoletja, je v sklopu akcije Otroci Triglava tudi letos pod Ponce pripeljala več kot štiri tisoč otrok in njihovih spremljevalcev. Oglede poskusnih serij in kvalifikacij smučarskih poletov omogoča otrokom iz različnih družbenih okolij že vse od leta 1979. Prek 108.000 otrok si je v vseh letih v sklopu akcije ogledalo kvalifikacije letalcev. Foto: Grega Valančič/Sportida "Akcija poteka že 42 let, na kar smo zelo ponosni (sezoni med covidom šolarjev ni bilo, op. a.). V teh letih smo v Planico pripeljali 108 tisoč otrok in njihovih spremljevalcev iz vse Slovenije. Tako poskušamo pri otrocih vzbuditi podporo športnikom in jim omogočiti edinstveno izkušnjo v Planici. Vedno jih je veselje gledati, ker oni goreče navijajo za vse tekmovalce, tako da je četrtek tudi moj najljubši dan v Planici. Letos smo akcijo še nadgradili, vpeljali natečaj za pokal Planica7, s katerim smo želeli navdušiti otroke, da ustvarjajo in svojo ustvarjalnost povežejo s športom," je ob tem povedala direktorica trženjskega komuniciranja v Zavarovalnici Triglav Tjaša Kolenc Filipčič.

Mila in Ema upata, da se Žiga Jelar čim prej pozdravi. Foto: Grega Valančič/Sportida

Nad letalci sta bili navdušeni tudi Mila in Ema, ki pa sta pogrešali Žigo Jelarja: "Najbolj sva navijali za Timija Zajca. Tudi za Žigo bi, a je žal zbolel."

Glasno so navijali vsi, ne le njun razred, ampak 12 tisoč gledalcev, ki so zaznamovali četrtek z lepim vzdušjem. Tribune so bile polne, kvalifikacije, v katerih so blesteli Slovenci, pa bodo mladim ostale v spominu še lep čas. Občutili so dušo Planice, ki navdušuje mlado in staro že celo večnost in si je v svetu ustvarila status priljubljenega športnega fenomena. V petek, soboto in nedeljo jo bodo občutili še drugi.