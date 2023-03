Hrgota jasen: Ne smemo dovoliti, da bosta mislila, da lahko kar zmagata

Ob današnji popoldanski posamični tekmi na Letalnici bratov Gorišek v Planici ima selektor slovenske skakalne reprezentance Robert Hrgota ob pogledu na vrstni red četrtkovih kvalifikacij razlog za zadovoljstvo in optimizem. Na prvih treh mestih so se namreč zvrstili trije slovenski orli. Obet je dober, zato pa ga skrbi vreme, predvsem veter.

Anže Lanišek prvi, Timi Zajc drugi in Domen Prevc tretji, tak je bil vrstni red četrtkovih kvalifikacij. Obeti iz slovenskega tabora so več kot odlični. Sicer sta imela najboljša letalca v tej sezoni Halvor Egner Granerud in Stefan Kraft nekaj težav pri kvalifikacijskem poskusu, medtem ko sta bila na obeh treningih na vrhu. A so naši orli v pravem trenutku pokazali zobe in poslali sporočilo, da bodo konkurirali za stopničke in tudi za zmago na Letalnici bratov Gorišek.

"Želim, da fantje uživajo, za nami je dolga sezona"

"Všeč mi je bilo, da je Anže z vsakim skokom ohranjal visoko raven. Užival je. Z dobrimi občutki je začel in verjamem, da je lahko ta konec tedna zelo močan. Timi je s tem skokom morda prebil psihološko pregrado, ki jo je imel. Mislim, da se bo tudi on veselil tega konca tedna. Veseli me, da lahko Domen kljub manjši napaki na mizi z dobrimi občutki v zraku pride tako visoko. Lovro tudi dobro, morda je bil kvalifikacijsko najslabši. V igri je med deseterico. Vesel sem za Roka, ker nadaljuje v tem ritmu. Zanj je sezona dolga in ohranja raven. Škoda za Žaka Mogela in Tilna Bartola. Malce je zmanjkalo za jutrišnjo tekmo. Čuti se odsotnost Petra Prevca, Žige Jelarja in tudi Ceneta Prevca, če gledamo širino," se je četrtkovega dne dotaknil glavni trener Robert Hrgota, ki je pred odhodom v Planico v en glas poudaril: "Želim, da fantje uživajo, za nami je dolga sezona. Vse traja že pet mesecev, k sreči imamo konec doma, v Planici."

Anže Lanišek je bil junak četrtkovih kvalifikacij. Foto: Grega Valančič/Sportida

Po tradiciji navijači in domače okolje našim skakalcem ob koncu naporne zime, letošnja traja pet mesecev, dajo nekaj dodatnega zagona in jim pomagajo razširiti krila. Lanska Planica je bila na primer sanjska. Na petkovi posamični tekmi so bili štirje Slovenci na prvih štirih mestih – zmagal je poznejši dobitnik malega kristalnega globusa v razvrstitvi poletov Žiga Jelar, ki je letos zbolel –, Domen Prevc je bil še sedmi. Dan pozneje je ekipa osvojila prvo mesto na moštveni preizkušnji, v nedeljo pa se je peterica slovenskih skakalcev razvrstila od tretjega do osmega mesta – najvišje je bil izkušeni Peter Prevc.

"Biti moramo zbrani in narediti vse, da ju morda premagamo"

Z zmagovalnim odrom v vseh treh prihajajočih dneh se spogledujejo naši skakalci tudi ta konec tedna. V soboto bodo ob takšnih skokih prav tako v igri za skok na najvišjo stopničko odra za zmagovalce. A lepo po vrsti. Sprva je na sporedu petkova posamična tekma, začne se ob 15. uri, na kateri bo moralo vodstvo tekmovanja morda manevrirati v nekoliko težjih vetrovnih razmerah: "Kar bo vreme dalo, bo dalo. Kolikor lahko napovemo, prihaja fronta iz Tamarja. Ob takšni fronti po navadi pride veter. Ta naj bi bil problematičen. Bomo videli. Na tekmo bomo šli normalno. Upam, da nam uspe izpeljati vsaj eno serijo," je po četrtkovem uspešnem dnevu proti petku pogledal Hrgota.

V četrtek je bil najdaljši Timi Zajc, ki pa je zaradi slabšega doskoka izgubil zmago. Poneslo ga je 241,5 metra. Foto: Grega Valančič/Sportida

In kako je pospremil kvalifikacijska poleta Graneruda in Krafta, ki bijeta bitko za mali kristalni globus in sta se spustila po letalnici z enega zaletnega mesta nižje? "Zelo lepo skačeta. Tudi ta skoka sta bila zelo lepa. Morda je bil malce krajši pri Kraftu. Doma jima ne smemo dovoliti, da bosta mislila, da lahko kar zmagata. Biti moramo zbrani in narediti vse, da ju morda premagamo. Potem se pa lahko šele hvalimo," je v smehu sklenil Hrgota.