Finci so se vrnili k znanemu obrazu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Anttija Aalta in preostale člane finske A-reprezentance bo znova treniral Lauri Hakola.

Anttija Aalta in preostale člane finske A-reprezentance bo znova treniral Lauri Hakola. Foto: Guliver Image

Finski smučarski skakalci se že pripravljajo na novo sezono, ki se bo z evropskimi igrami začela že čez dobra dva tedna. Na trenerskem čelu se je zgodila sprememba. Namesto Janneja Väätäinena je na trenerski stolček sedel stari znanec Lauri Hakola.

Ostatecznie nowym trenerem reprezentacji Finlandii 🇫🇮 w skokach narciarskich zostaje Lauri #Hakola 🇫🇮#skijumping #skijumpingfamily — Stylowo z Telemarkiem (@szt_redakcja) June 2, 2023

Nekdanji smučarski skakalec je finsko moško reprezentanco treniral že med letoma 2018 in 2020, nazadnje pa vodil mladinsko ekipo Finske in imel razloge za zadovoljstvo. Njegov varovanec Vilho Palosaari je februarja postal individualni mladinski svetovni prvak. Palosaari je v preteklem tekmovalnem obdobju tudi debitiral v svetovnem pokalu in dvakrat osvojil točke, v Garmisch-Partenkirchnu je zasedel 26. mesto, v Zakopanah pa je bil 23.

Finski up smučarskih skokov Vilho Palosaari. Foto: Guliver Image

Finska moška članska ekipa je v zadnji sezoni razočarala, še najvišje v razvrstitvi svetovnega pokala sta bila Niko Kytosaho na 37. in Antti Aalto na 38. Ob njiju so med petčlansko A-zasedbo za prihodnjo sezono še Eetu Nousiainen, Palosaari in Kasperi Valto.