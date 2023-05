Pri FIS pripravljajo tekmovanje, kot ga še ni bilo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mednarodna smučarska zveza pripravlja novo tekmovanje, ki bo združevalo toliko športnikov, kot jih ni še nobeno: ob olimpijskih in neolimpijskih disciplinah bodo sodelovali tudi parašportniki.

Mednarodna smučarska zveza pripravlja novo tekmovanje, ki bo združevalo toliko športnikov, kot jih ni še nobeno: ob olimpijskih in neolimpijskih disciplinah bodo sodelovali tudi parašportniki. Foto: Guliverimage

Pri Mednarodni smučarski zvezi (FIS) pripravljajo novo tekmovanje igre FIS, ki bo luč sveta ugledalo leta 2028. Združevalo bo športnike in športnice tako iz olimpijskih kot neolimpijskih zimskih športov, pa tudi parašportnike, ki se bodo potegovali za okoli sto kompletov kolajn.

Mednarodna smučarska zveza bo vpeljala novo tekmovanje, kot so zapisali na uradni spletni strani, bo to največje tekmovanje v zimskih športih, saj bo v njem združena celotna družina FIS. Tekmovali bodo tako v olimpijskih kot neolimpijskih športih, sodelovali bodo tudi parašportniki.

Tekmovanje bo potekalo na štiri leta. Foto: Sportida

Prvo tovrstno tekmovanje, ki bo potekalo na štiri leta, je načrtovano za leto 2028, pri FIS pa že iščejo kandidate za gostiteljstvo. Lahko bi ga gostila ena regija, lahko več različnih mest ene države ali celo različnih držav, in to na že obstoječih objektih. Gostitelja prvih iger FIS 2028 bodo izbrali spomladi 2024.

Tekmovalci naj bi se borili za okoli sto kompletov odličij. Foto: Grega Valančič/Sportida

Cilj je ustvariti navdušujočo izkušnjo za gledalce in športnike na kraju samem ter vznemirljiv in bogat program dogodkov za obiskovalce, gledalce doma pa želijo navdušiti z inovativno in najsodobnejšo televizijsko izkušnjo.

Sodelovali bodo tudi parašportniki. Foto: Guliverimage

Športniki naj bi se borili za okoli sto kompletov odličij. Med drugim v alpskem smučanju, teku na smučeh, smučarskih skokih, deskanju (alpsko deskanje, skoki na veliki skakalnici, snežni žleb, smučanje po objektih, deskarski kros ...), smučarskem krosu, nordijski kombinaciji, hitrostnem smučanju, telemark smučanju, parazimskih športih ...

Gostitelj prvih iger FIS naj bi bil znan spomladi 2024. Foto: Urban Urbanc/Sportida

"Igre FIS združujejo najboljše, kar ponuja naš šport. Gostovanje prve izdaje je edinstvena možnost, kako postati integralni del oblikovanja edinstvenega dogodka," pravi generalni sekretar FIS Michel Vion.

Foto: Reuters

Foto: Guliverimage

Foto: Reuters