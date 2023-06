Evropske igre so precej mlado tekmovanje − prvič so potekale leta 2015 v azerbajdžanskem Bakuju, drugič pa v beloruskem Minsku leta 2019, ko so za tretjega gostitelja izbrali Poljsko. Osrednje prizorišče letošnjega dogajanja bo Krakov, tekmovanje pa bo med 21. junijem in 2. julijem potekalo na 26 prizoriščih, in sicer so med gostitelji še Krzeszowice, Chorzow, Tarnow, Krynica-Zdroj, Zakopane, Nowy Targ, Rzeszow, Vroclav, Nowy Sącz, Oswiecim, Bielsko-Biala in Myslenice.

Več kot 7.000 športnikov, prvič na sporedu tudi smučarski skoki, rokomet na mivki ...

Na Poljskem bo sodelovalo 7.300 športnikov in športnic iz 48 držav v 29 različnih športnih panogah. Če bodo nekateri tam začeli s tekmovalnim ogrevanjem za prihajajoče sezone, pa bodo za tekmovalce v 19 panogah pomembne tudi z vidika olimpijskih iger, saj bodo lovili olimpijske norme, v nekaterih pa točke, s katerimi bi se lahko približali nastopu na tekmovanju petih krogov.

Tretje evropske igre prinašajo kar nekaj novosti: prvič bodo tako tekmovali smučarski skakalci in skakalke (Zakopane), prvič se bodo predstavili tudi nekateri novejši športi, kot je rokomet na mivki.

Na evropskih igrah bodo prvič sodelovali tudi smučarski skakalke in skakalci. Foto: Aleš Fevžer

Številčna slovenska zasedba

Slovenska odprava bo skupaj s spremstvom, trenerji in preostalimi člani štela 214 članov, od tega 137 športnikov. Kot so sporočili z Olimpijskega komiteja Slovenije, bo najštevilčnejša reprezentanca atletska. Ta šteje 54 članov, od tega 38 atletinj in atletov na čelu s svetovnim prvakom Kristjanom Čehom ter štiri rezerve. Atleti se bodo merili na ekipnem evropskem prvenstvu v Chorzowu in bodo lahko lovili norme za olimpijske igre v Parizu.

Atletska reprezentanca šteje kar 38 športnikov, najbolj vroče orožje je Kristjan Čeh. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Kajakašev in kanuistov v slalomu na divjih vodah, za katere bo to evropsko prvenstvo, bo 13, med njimi bo tudi olimpijski prvak iz Tokia Benjamin Savšek. Na Poljskem bo sodelovalo tudi 11 judoistov in strelcev, pa tudi deset smučarskih skakalcev (Nika Križnar, Nika Prevc, Maja Vtič, Katra Komar, Ajda Košnjek, Anže Lanišek, Timi Zajc, Žiga Jelar, Domen Prevc in Lovro Kos).

Prvič bodo na evropskih igrah sodelovali tudi smučarski skakalke in skakalci, merili se bodo v Zakopanah. Foto: Sportida "Vesela sem, da smo tudi skakalci dobili priložnost, da nastopimo na evropskih igrah. Smo sicer šele na začetku pripravljalnega obdobja na novo sezono, ampak obenem smo uspešno nastopili na domačem svetovnem prvenstvu v Planici. Imamo močni ekipi v obeh konkurencah, tako da lahko kar precej pričakujemo. Moram pa priznati, da je malce nenavadno, ker smo prvič v družbi poletnih športov na predstavitvi slovenske reprezentance," je ob tem povedala smučarska skakalka Nika Križnar.

Športne panoge na evropskih igrah, v katerih bodo lovili norme, kvote ali točke za olimpijske igre za Pariz: atletika, badminton, kolesarstvo BMX, boks, breaking, gorsko kolesarstvo, judo, kajak kanu − slalom, košarka 3 na 3, lokostrelstvo, moderni pentatlon, namizni tenis, rugby 7, sabljanje, skoki v vodo, strelstvo, taekwondo, triatlon, umetnostno plavanje

Kajak kanu − slalom na evropskih igrah šteje tudi kot evropsko prvenstvo. Foto: Nina Jelenc

Za številne panoge bodo tekme na Poljskem štele za evropska prvenstva in tudi za kvalifikacije za olimpijske igre, ki jih bo prihodnje leto gostil Pariz, tako da bo v nekaterih panogah sodelovala večina najboljših Evropejcev in Evropejk. Med športi s slovensko udeležbo slednje velja za badminton, boks, judo, kajak kanu v slalomu na divjih vodah, kickboks v obeh disciplinah, gorsko kolesarstvo in BMX, košarko 3 na 3, tarčno lokostrelstvo, umetnostno plavanje, sabljanje, strelstvo, triatlon in namizni tenis, so zapisali pri OKS.

Evropske igre bodo v 12 športnih panogah štele kot evropsko prvenstvo: atletika − ekipno, badminton, kolesarstvo BMX, gorsko kolesarstvo, judo − mešane ekipe, kajak kanu − mirne vode, kajak kanu − slalom, moderni pentatlon, sabljanje, skoki v vodo, teqball, umetnostno plavanje.

"Z veseljem pospremimo na evropske igre tako močno in številčno reprezentanco. Napovedovanja so zelo nehvaležna, ampak ob popolni reprezentanci v atletiki, kjer bo šlo sicer za ekipno tekmovanje, in reprezentanci A v smučarskih skokih je v ekipi še veliko zelo uspešnih posameznikov in posameznic. Mislim, da bo ekipa nastopila uspešno," meni namestnik generalnega sekretarja OKS Uroš Mohorič.

Slovenci so se z evropskih iger vrnili z 11 odličji, pred štirimi leti je zlato osvojila Teja Belak. Foto: OKS

11 slovenskih kolajn

Slovenci so na dozdajšnjih evropskih igrah osvojili 11 odličij (pet zlatih, dve srebrni, štiri bronaste). Na prvem mestu po kolajnah je Rusija z 273 odličji, druga Belorusija s 111, tretji pa Azerbajdžan s 84. Športnikov prvih dveh tokrat zaradi prepovedi nastopanja ne bo.