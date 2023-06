Jaka Remec v finalu BMX kolesarskega evropskega prvenstva

V okviru evropskih iger v Krakovu se na evropskem prvenstvu merijo tudi kolesarji v BMX. Med 30 tekmovalci, ki so si nastop priborili na svetovnem pokalu in tekmovanjih nižjega ranga, sta v kvalifikacijah nastopila tudi dva slovenska predstavnika. Uspešnejši je bil Jaka Remec, ki se je kot zadnji, 12. v kvalifikacijah uvrstil v četrtkov finale.

Tekmovanje se je zaradi dežja in mokrih ter nevarno spolzkih ramp prestavilo za skoraj dve uri, kar pa slovenska tekmovalca ni motilo. Prvi je nastopil Matej Žan, ki je pokazal svoj maksimum in je po prvi skupini tekmovalcev - ti so bili razporejeni v pet skupin po šest, zasedal drugo mesto, nato pa so ga konkurenti začeli prehitevati.

"Sestavil sem tvegani vožnji, ki pa sta mi uspeli po načrtih"

"Zelo sem zadovoljen, predvsem s predstavo. Zavedal sem se močne konkurence, zato sem moral nekoliko več tvegati, kar se mi je obrestovalo. Sestavil sem tvegani vožnji, ki pa sta mi uspeli po načrtih. Nekoliko boljša je bila prva, v drugi sem naredil manjšo napakico, a nisem veliko izgubil. Mislim, da sem bil blizu maksimuma," je bil zadovoljen Ljubljančan, ki pa se je vseeno zavedal, da se bo težko uvrstil v finale, saj so najboljši tekmovalci nastopali ob koncu.

"Raven drugih tekmovalcev je tako visoka, da tega nisem mogel pričakovati, verjel pa sem, da bom blizu, nekje na robu. Drugim nisem privoščil napak, ki bi meni pomagale pri uvrstitvi. Mi smo ene vrste družina, navijamo eden za drugega, želimo, da vožnje vsakemu uspejo," je razmišljanje "umetnikov" na kolesu predstavil 25-letni kolesar, ki je zaradi hude poškodbe in dolge rehabilitacije izgubil prejšnjo sezono in s tem tudi veliko treninga, kar se mu kot sam pravi, pozna.

Zadovoljen z nastopom, vendar razočaran s sodniškimi odločitvami

Jaka Remec je od njega sedem let mlajši in kot priznava Žan tudi boljši, zato so bila ob njegovem nastopu pričakovanja večja. Tudi sam je verjel, da se lahko uvrsti med najboljšo dvanajsterico, kar mu je z nekaj sreče tudi uspelo.

"Storil sem si tisto, kar sem si zamislil. V 95 odstotkih uspešno. V prvi vožnji se storil nekaj napakic, v drugi sem jih popravil. A sem bil razočaran nad ocenami. Pričakoval sem boljši dosežek, druga vožnja se mi je zdela boljša, a sodniki so menili drugače, boljše so mi ocenili prvo. Ne vem, kje sem v drugo izgubil toliko točk," je bil zadovoljen z nastopom, vendar razočaran s sodniškimi odločitvami, z 18 leti najmlajši tekmovalec v konkurenci 30 kolesarjev.

V četrtek bo tako nastopil v finalu, kjer čudeža v obliki kolajne ne pričakuje: "Sem le najmlajši, preveč je starejših in izkušenejših. Imam nekaj rezerv, tudi v obliki dveh zahtevnejših trikih, ki jih danes nisem uporabil. To namreč pomeni tveganje, da ne uspejo. V kvalifikacijah mi jih ni treba uporabiti, v finalu, kjer je le ena vožnja, pa jih zagotovo bom."

