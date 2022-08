Tržič ni več samo smučarsko mesto, postaja središče BMX-scene #foto

Pretekli konec tedna so v prostorih BMX-parka Tržič izpeljali posebno tekmovanje Airbag contest zlatega čevlja, v katerem so se s svojimi triki v parih pomerili gorski in BMX-kolesarji. Na tekmovanju je nastopil tudi 17-letni Jaka Remec, trenutno najbolj vroče slovensko ime na BMX-sceni.

Foto: Ana Kovač

Dogajanje bi se moralo odvijati na prostem, na Ljubelju, pred kuliso Karavank, kjer bi tekmovalci svoje trike izvajali na posebni napihljivi blazini (t. i. airbagu), ki se sicer uporablja za treniranje in zmanjšuje možnosti poškodbe, a so ga zaradi slabe vremenske napovedi, ki se je tudi uresničila, preselili v prostore BMX-parka Tržič, v preurejeno industrijsko halo nekdanje tekstilne tovarne BPT. Ta je že več kot leto dni trening baza trenutno najbolj vročega slovenskega BMX-kolesarja Jake Remca in preostalih tekmovalcev prostega sloga.

Koncept tekmovanja je razvil Aleksander Remec, Remčev oče, organiziral pa BMX-klub Tržič oz. Luka Borse.

Fotogalerija s tekmovanja Airbag contest zlatega čevlja (foto: Ana Kovač):

1 / 48 2 / 48 3 / 48 4 / 48 5 / 48 6 / 48 7 / 48 8 / 48 9 / 48 10 / 48 11 / 48 12 / 48 13 / 48 14 / 48 15 / 48 16 / 48 17 / 48 18 / 48 19 / 48 20 / 48 21 / 48 22 / 48 23 / 48 24 / 48 25 / 48 26 / 48 27 / 48 28 / 48 29 / 48 30 / 48 31 / 48 32 / 48 33 / 48 34 / 48 35 / 48 36 / 48 37 / 48 38 / 48 39 / 48 40 / 48 41 / 48 42 / 48 43 / 48 44 / 48 45 / 48 46 / 48 47 / 48 48 / 48

Na startni listi je bilo 12 tekmovalcev, od tega trije iz Avstrije. Trike so izvajali v parih. Vsak par (sestavljen na podlagi žreba) sta tvorila BMX- in gorski kolesar, o napredovanju in kakovosti pa je odločal Igor Vukadinović - Poki, mednarodni sodnik iz Osijeka, ki je sodil tudi na olimpijskih igrah v Tokiu.

Tekmovanje je od blizu spremljal tudi Marko Južnič, pionir slovenskega BMX in domačin, ki je prispeval levji delež k izgradnji novega BMX-centra v Tržiču.

Trike je ocenjeval mednarodni sodnik Igor Vukadinović - Poki, ki je sodil tudi na olimpijskih igrah v Tokiu. Foto: Ana Kovač Marko Južnič je starosta slovenskega BMX in človek, ki je ogromno prispeval h gradnji BMX-parka v Tržiču. Foto: Ana Kovač

Seznam tekmovalcev: Jaka Remec (Slovenija) Kevin Böck (Avstrija) Maxi Sendlhofer (Avstrija) Philipp Schuster (Avstrija) Luka Borse (Slovenija) Anže Bazjako (Slovenija) Domen Fekonja (Slovenija) Marko Draguljić (Slovenija) Boris Martinez (Slovenija) Timi Drvarič (Slovenija)

Gledalcev je bilo toliko, da so zapolnili sleherni kotiček dvorane, skupaj z uradnim napovedovalcem pa so ustvarili vzdušje, ki se ga ne bi branili niti na tekmovanjih najvišje ravni.

Foto: Ana Kovač

Zmago in poseben pokal zlatega čevlja je pričakovano prejel 17-letni Jaka Remec, ki je imel v dvorani močno navijaško podporo. Manjkala ni niti njegova babica, ki je s svojim mobilnim telefonom zavzeto fotografirala in snemala vse, kar se je dogajalo v parku, hkrati pa trepetala za zdravje vnuka, ki se je obračal na vse strani neba, in tudi ne kondicijski trener Gašper Kristan, ki Remca na spopadanje s stresom, neznankami in pritiski pripravlja tudi z alternativnimi metodami.

Remec z mamo, babico in sestro dvojčico Foto: Ana Kovač

Nagrado za najboljši trik (dvojni back flip) je osvojil Kevin Böck, BMX-kolesar iz Celovca, najboljši stil je imel Domen Fekonja, za najboljši par pa sta bila razglašena Remec in Luka Borse.

In če smo prispevek že začeli s stavkom, da Tržič ni več samo smučarsko mesto, ga s smučanjem tudi končajmo. Dogajanje si je namreč prišel ogledat tudi nekdanji smukač Rok Perko, Tržičan, ki danes živi v Ljubljani, tako kot vsi, ki so v soboto v Tržiču tekmovali, pa tudi sam izjemno rad sede na kolo. V otroštvu se je podil z BMX-kolesom, danes pa adrenalin najraje sprošča na gorskem.

Rok Perko v pogovoru z Remcem Foto: Ana Kovač