Skoraj 500 tekmovalcev v Italiji, v finale dirk z BMX tudi Slovenci

Več kot 480 tekmovalcev in tekmovalk sta privabili prvi dirki italijanskega pokala v BMX Racing, ki sta potekali na progi v San Giovani Lupatoto pri Veroni. Tako v soboto kot v nedeljo so se v posameznih kategorijah nastopajoči naprej pomerili v treh predfinalnih vožnjah, najboljši pa so se nato uvrstili v izločilne boje od osmine finala ali četrtfinala naprej.

Gal Malavašić Šurca (ŠKD Super Potencial) Foto: Gregor Pavšič

Nik Prek je bil v najštevilčnejšem razredu blizu finala. Foto: Gregor Pavšič

Na obeh izpeljanih dirkah se je uspelo dvema slovenskima predstavnikoma uvrstiti v veliki finale. V nedeljo je v razredu fantov do 11 let, kjer je nastopilo 46 tekmovalcev, zanesljivo zmagal Aleksandar Gajič (KD Rajd). Na sobotni dirki je bil prav tako finalist, a izven stopničk. Dvakrat se je v finale prebil tudi leto dni mlajši Gal Malavašič Šurca (ŠKD Super Potencial), ki je oba finala končal na četrtem mestu.

V finale nedeljske dirke se je v razredu Cruiser nad 40 let prebil tudi Peter Dovžak (KK Črn Trn).

Najštevilčnejša je bila konkurenca med fanti v starostni skupini od 15 do 16 let, kjer je vozilo 75 tekmovalcev. Blizu finala je bil Nik Prek (KK Črn Trn), a je skupaj s Tinetom Dovžakom (KK Črn Trn) obstal v polfinalu.

Na uvodnih dirkah za italijanski pokal je skupaj nastopilo 16 tekmovalcev in tekmovalk iz Slovenije.

Na uvodnih dirkah italijanskega pokala je nastopilo več kot 480 tekmovalcev. Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Italija se je v zadnjih letih razvila v eno izmed evropskih velesil v BMX Race, ki je od leta 2008 (OI Peking) tudi olimpijski šport. Nekateri najhitrejši s sobotne in nedeljske dirke bodo konec tedna v Veroni, kjer se začne evropski pokal, prav tako upali na uvrstitev v finale.

Uvrstitve slovenskih tekmovalcev na nedeljski dirki: