Smučarski skoki bodo prihodnji teden prvič del evropskih iger, ki jih bo gostila Poljska. V Zakopane odhaja pomlajena slovenska ženska zasedba, Nika Križnar, Maja Vtič, Nika Prevc, Katra Komar in Ajda Košnjek, medtem ko se bo Ema Klinec v tekmovalni pogon predvidoma vrnila septembra. "Morda kar malo presenečenje, da bo že tako hitro prva tekma, tega nismo vajeni, a za vse je enako. Upam, da se čim prej prilagodimo skakalnici in pokažemo, kar znamo," slab teden pred odhodom pravi Križnarjeva.

Na tretjih evropskih igrah, ki potekajo na Poljskem, se bo prvič predstavilo več športov. Med temi so tudi smučarski skoki, ki so jih prvič vključili v poletne igre. Skakalke in skakalci bodo tako poletno tekmovalno sezono odprli v Zakopanah, kjer se bodo merili na petih tekmah.

Slovenske barve bodo zastopale Nika Križnar, Nika Prevc, Maja Vtič, Katra Komar in Ajda Košnjek, v moški konkurenci pa bodo nastopili Anže Lanišek, Timi Zajc, Žiga Jelar, Domen Prevc in Lovro Kos.

Glavni trener Zoran Zupančič bo na Poljskem računal na pomlajeno zasedbo, ki jo sestavljajo Nika Križnar, Nika Prevc, Maja Vtič, Katra Komar in Ajda Košnjek. Foto: Katja Kodba/STA

"Smo v zadnjem delu priprav na evropske igre. Ekipa se pomlajuje, smo v takem obdobju, da se moramo prilagajati mlajšim tekmovalkam, ki še pridno obiskujejo šolo. Načeloma gredo priprave po programu. Tekme na evropskih igrah bodo za nas izziv, nekaj novega, izkoristili bomo preostali čas za pripravo in se za te tekme poskušali kar najbolje pripraviti. Vsako leto podobno začnemo priprave in poleti po navadi kažemo kar visoko raven. Glede na to, da ima Ema težave s kolenom, smo rehabilitaciji namenili več časa. Odločila se je, da s tekmami začne v drugem delu poletne sezone v Rasnovu, kot lani, in s tem prihrani morda nekaj energije za pozneje," je na novinarski konferenci dejal glavni trener ženske A-reprezentance Zoran Zupančič.

"Prve tekme prihajajo hitreje, kot smo vajeni, a za vse bo isto"

"Morda so te igre kar malo presenečenje, saj prihajajo hitro, prva tekma bo res zgodaj, takega ritma nismo vajeni. Je pa res, da je za vse isto, za vse te tekme prihajajo precej hitro, vsi se bomo morali čim hitreje pripraviti. Bomo videli, komu bo šlo najbolje. Čaka nas še še slab teden priprav, nato potujemo, tam pa bo treba v danih razmerah pokazati najbolje, kar znamo," pravi izkušena Križnarjeva, ki bi si želela več treningov na večji skakalnici.

"Upam, da se čim hitreje prilagodimo skakalnici in pokažemo, kaj znamo. V tem primeru bi lahko še kaj prinesli domov," pravi Nika Križnar. Foto: Katja Kodba/STA

"Zagotovo nam malo manjka treningov na veliki skakalnici, na žalost nam v Planici še ni uspelo skočiti na veliki skakalnici, da bi še kaj poskusili pred igrami. Upam, da se čim hitreje prilagodimo skakalnici in pokažemo, kaj znamo. V tem primeru bi lahko še kaj prinesli domov."

Ema Klinec bo tekmovalno poletno sezono začela septembra

Ženska zasedba bo pogrešala dve izkušeni članici. Urša Bogataj bo kmalu postala mamica, evropske igre pa bo izpustila tudi Ema Klinec.

Poletno sezono bo tako odprla pozneje, prvi tekmovalni nastop načrtuje na septembrskem grand-prixu v Rasnovu. Klinčeva dneva izkorišča tudi za šolanje: "Fakulteta gre po načrtih. Za Krakov se nisem odločila, ker želim trenutno čas izkoristiti za dobro fizično pripravo. Verjetno izpuščam prvi del poletnega svetovnega pokala in se bom priključila septembra v Rasnovu. Začrtan načrt je dober, poskušala mu bom čim bolj slediti."

Ema Klinec bo izpustila prvi del poletne sezone, v tekmovalni ritem se bo predvidoma vrnila septembra. Foto: Katja Kodba/STA

Skakalno tekmovalno dogajanje se bo začelo v torek, 27. junija, ko bodo na srednji napravi najprej tekmovala dekleta, dan zatem se bodo pomerili še fantje, v četrtek, 29. junija, sledi še mešana ekipna tekma, nato pa se bo dogajanje preselilo na veliko skakalnico. Najprej bodo na delu skakalke, nato še skakalci.