Mednarodni olimpijski komite (MOK) je sprejel štiri spremembe v programu prihodnjih zimskih olimpijskih iger, ki bodo leta 2026 v Milanu in Cortini d'Ampezzo. Ena od teh je vezana na smučarske skoke, in sicer v moški konkurenci ne bo več ekipne tekme, pač pa jo bo zamenjala superekipna tekma, na kateri bosta moči združila dva skakalca iz iste države.

Vse od leta 1988 in Calgaryja je bila moška ekipna tekma del olimpijskih iger, a to se bo že v bližnji prihodnosti spremenilo. MOK je v torek sprejel štiri tekmovalne spremembe, ki bodo veljale že od prihodnjih olimpijskih iger v Milanu in Cortini d'Ampezzo leta 2026. Te bodo občutili v alpskem smučanju, nordijski kombinaciji, teku na smučeh in smučarskih skokih.

Pri MOK so se odločili, da moško ekipno tekmo v smučarskih skokih zamenja precej mlada superekipna tekma. Za olimpijske kolajne se tako ne bo več borila ekipa štirih, pač pa le dva posameznika.

Piotr Zyla in Dawid Kubacki, zmagovalca prve superekipne tekme svetovnega pokala februarja v Lake Placidu. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Superekipna tekma je sestavljena iz treh serij, v drugo se uvrsti najboljših 12 parov, v tretjo pa osem parov. O zmagovalnem duetu odloča seštevek vseh treh serij.

Tri ekipne olimpijske kolajne slovenskih skakalcev

Slovenski skakalci so na ekipnih tekmah na olimpijskih igrah trikrat stali na zmagovalnem odru. Ob premieri 1988 so Matjaž Zupan, Matjaž Debelak, Miran Tepeš in Primož Ulaga Jugoslaviji priskakali srebro, zaostali so le za Finci.

Leta 2002 so bili Primož Peterka, Peter Žonta, Robert Kranjec in Damjan Fras bronasti.

Damjan Fras, Primož Peterka, Robert Kranjec in Peter Žonta – bronasti na ekipni tekmi leta 2002. Foto: Guliverimage

Na zadnjem tekmovanju petih krogov v Pekingu pa so Peter Prevc, Cene Prevc, Timi Zajc in Lovro Kos postali olimpijski podprvaki, prehiteli so jih le Avstrijci.

Na zadnjih olimpijskih igrah je bilo na sporedu pet tekem v smučarskih skokih, skakalci so se za odličja borili na individualnih tekmah na mali in veliki skakalnici ter na ekipni preizkušnji na veliki skakalnici, skakalke so tekmovale na individualni tekmi na mali skakalnici, skupaj pa so moči združili še na mešani ekipni tekmi. Že lani so naznanili, da bodo skakalke na prihodnjih olimpijskih igrah prvič tekmovale tudi na veliki skakalnici.

Maksim Bartolj in Žiga Jelar sta slovenske barve zastopala na lanski superekipni tekmi svetovnega pokala v Rasnovu. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Prva superekipna tekma lani poleti v Rasnovu

Prvo tovrstno tekmo so izpeljali v lanski poletni sezoni, v sklopu poletnega grand prixa v Rasnovu, februarja letos so v Lake Placidu prvič izpeljal superekipno tekmo svetovnega pokala, drugo pa teden pozneje v Rasnovu.

V prihajajoči so v svetovnem pokalu predvidene tri preizkušnje v parih.