Slovenski kanuisti so z odliko opravili kvalifikacije posamične tekme evropskega prvenstva v Krakovu, ki poteka v sklopu evropskih iger. Vsi trije so se že po prvi vožnji uvrstili v polfinale. Manj uspešne so bile kanuistke. Nato je sledila še ekipna tekma, kjer pa Slovenci niso upravičili naziva svetovnih prvakov. Sicer v nekoliko drugačni postavi kot lani v Augsburgu - Anžeta Berčiča je zamenjal Nejc Polenčič - so zasedli osmo mesto. Kanuistke so bile pete.

Benjamin Savšek Foto: Nebojša Radović Luka Božič se je v kvalifikacijah kanuistov uvrstil na tretje, Benjamin Savšek na osmo, Nejc Polenčič pa na 18. mesto.

Božič je progo prevozil brez napak, v posameznih delih je bil hitrejši tudi od najboljšega v kvalifikacijah Nemca Franza Antona, na koncu pa za njim zaostal 81 stotink sekunde. Olimpijski prvak Savšek je bil edini med najboljšimi, ki si je prislužil dve kazenski sekundi, brez napake bi bil drugi, za Nemcem bi zaostal le šest stotink sekunde. Polenčič je progo prevozil brez dotika, njegov zaostanek pa je znašel 4,75 sekunde.

"Na štartu me je bilo kar malo strah, prvi korak je vedno najtežji. Tudi občutki na progi niso bili najboljši, rezultatsko pa sem zadovoljen. Bo pa potrebno v polfinalu še bolj napadati," je prepričan Božič, zmagovalec zadnje tekme svetovnega pokala pred prvenstvom, tekme v Tacnu.

Slabše so bile slovenske kanuistke, ki so zbirale kazenske sekunde. Nobena se v prvi vožnji ni uvrstila med najboljših 20, tako da so morale na popravni izpit, po katerem je izpadlo le šest tekmovalk. Med njimi je bila Lea Novak, Alji Kozorog in Evi Alini Hočevar pa je uspelo priti med najboljših deset, Kozorog je zasedla tretje, Hočevar, ki se očitno ni sprijaznila s progo v Krakovu, pa osmo mesto.

Po odmoru so bile na sporedu še ekipne vožnje, Božič, Savšek in Polenčič so po tekmi zmajevali z glavo, predvsem zaradi dejstva, ker niso vedeli, kje so si prislužili kar deset kazenskih sekund. Prepričani so bili, da niso napravili toliko dotikov, zato se je vodstvo reprezentance pritožilo, a so sodniki pritožbo zavrnili.

"Res se veliko dogaja, ko gredo trije tekmovalci skozi progo, a nekatere kazni so po mojem mnenju vendarle neupravičene. Zase lahko rečem, da sem se dotaknil le enih vratc, očitajo mi več dotikov. Tudi Luka in Nejc nista prepričana o svojih napakah, tako da ne vem. Tudi vožnja sicer ni bila najboljša, sam sem naredil kar nekaj napak," je po tekmi dejal Savšek. Ta je za številne dotike obtožil nižja vratca: "Sama proga tukaj ni zahtevna, otežili pa so jo s tem, da so spustili vratca, ki se zato hitreje zamajajo."

Alja Kozorog Foto: Nebojša Radović "Pritožiš se lahko na ena vratca. Mi smo se odločili na napačna, na katerih je bil očitno res dotik. Na drugih pa nam je nagajala voda, o tem smo prepričani. Ko je Beni udaril vratca, so se majala tudi pri mojem prihodu, tudi nekateri drugi dotiki so bili sumljivi. A ne moremo nič. Razočarani smo, imeli smo velike apetite, a moramo tudi priznati, da vožnja ni bila idealna. Če bi bila, do teh položajev ne bi prišlo. Če imaš tehnično čisto vožnjo, se dotiki ne dogajajo," je športno priznal Božič.

So pa Slovenke v ekipni konkurenci vendarle nekoliko popravile vtis. Z bolj premišljeno in taktično boljšo vožnjo so zasedle peto mesto, prehitele so štiri reprezentance. Od odličja pa so bile vendarle precej oddaljene.