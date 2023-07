Poljski Sport.pl je pred dnevi poročal, da bi se zvezdnik tamkajšnjih smučarskih skokov Piotr Zyla lahko lotil prav posebnega izziva. Svoje borilne veščine bi lahko preizkusil v oktagonu, njegov tekmec pa bi bil nekdanji poljski nogometni reprezentant Slawomir Peszko.

"Tudi jaz sem to slišal (smeh, op. a.)," se je večkratnemu svetovnemu prvaku smejalo ob vprašanju TVP Sport, ali informacija, da se podaja v kletko, drži. 36-letnik govoric ni ne potrdil ne zanikal.

Pogodba, vezana na smučarske skoke, vselej razposajenemu Poljaku ne dovoljuje tovrstnih aktivnosti, za dvoboj bi moral dobiti dovoljenje poljske smučarske zveze.

Takole je pozimi proslavljal naslov svetovnega prvaka na srednji skakalnici v Planici. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Glavni trener Thomas Thurnbichler je govorice slišal, a verjame, da do dvoboja ne bo prišlo v kratkem. "Če se odločiš za kaj takega, moraš to storiti v pravem trenutku in se pri tem ne smeš poškodovati. Zagotovo se to letos ne bo zgodilo. Bomo videli, kako dolgo bo še skakal in vztrajal v smučarskih skokih. Ponavljam, tega v letošnji sezoni ali predsezoni ne bo, saj je tveganje za poškodbe preprosto preveliko," je za skijumping.pl dejal Avstrijec, ki je na trenerskem čelu Poljakov.

Thomas Thurnbichler je prepričan, da dvoboja v kratkem ne bo. Foto: Sportida

Pri poljskem mediju so za mnenje vprašali tudi nekdanjega legendarnega poljskega smučarskega skakalca Adama Malysza, zdaj predsednika tamkajšnje smučarske zveze.

"Če bi od koga pričakoval kaj takega, bi to ravno od Piotra. Če bi do česa podobnega prišlo, moramo biti o tem obveščeni. Za zdaj je Piotr s pogodbo zavezan nam (smučarski zvezi, op. a.). Če bi prišla ponudba, bi morali o njej resno razmisliti. Do zdaj se to še ni zgodilo. A skakalec se ne more ukvarjati z ekstremnimi in nevarnimi športi. Imamo pogodbe s sponzorji, moral bi dobiti soglasje zveze," je dejal Malysz, ki sicer meni, da bi se Piotr kot borec MMA dobro znašel, a dodaja, da so za zdaj vse to le špekulacije.

Adam Malysz Foto: Sportida

Bitka v oktagonu naj bi močno okrepila Poljakovo denarnico, po informacijah Sport.pl naj bi prejel okoli dva milijona zlotov − 450 tisoč evrov.