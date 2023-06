Britanec poskrbel za senzacijo v teku na 100

Britanec Zharnel Hughes je na mitingu v New Yorku poskrbel za senzacijo v teku na 100 m. S časom 9,83 sekunde je dosegel najboljši izid sezone in nov rekord Združenega kraljestva.

Srebrni z lanskega evropskega prvenstva je v ugodnem vetru (1,3 m/s) slavil pred Jamajčanom Ackeemom Blakeom, ki je bil desetinko sekunde počasnejši, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Gre za drugi najhitrejši čas Evropejca doslej, zgolj za časom olimpijskega zmagovalca iz Tokia leta 2021 Marcela Jacobsa (9,8 sekunde). Hkrati je 27-letnik za štiri stotinke sekunde izboljšal 30-let stari rekord Združenega kraljestva, ki ga je na svetovnem prvenstvu leta 1993 v Stuttgartu postavil Linford Christie.

"Devet in triinosemdeset, to so moje sanje," je ob tem dejal Britanec, ki je na veliki nagradi New Yorka za osem stotink izboljšal svoj prejšnji osebni rekord.

Na 200 m je medtem zmagal Američan Noah Lyles, ki se je s časom 19,83 sekunde že 34. v karieri na tej razdalji spustil pod časovno mejo 20 sekund. V tem pogledu se je izenačil z legendarnim Jamajčanom Usainom Boltom.

Lyles je bil 42 stotink sekunde hitrejši od najbližjega zasledovalca, a je njegov čas vseeno pol sekunde počasnejši od osebnega rekorda, ki ga je postavil ob osvojitvi svetovnega naslova v Eugenu julija lani (19,31 s). Svetovni rekord pripada Boltu s časom 19,19 sekunde.

Preberite še: