Za preboj v prvo ligo 20.000, najprej anonimke, sporočila tudi s številke nekdanjega predsednika

Poleg poslovnega in finančnega načrta AZS za letos so soglasno potrdili tudi letno poročilo o delu in poslovanju AZS v lanskem letu, ko je imela zveza slabih 1,6 milijona evrov proračuna, ter poročilo neodvisnega revizorja, so sporočili iz AZS.

Direktor zveze Nejc Jeraša je za STA dodal, da je bilo lansko leto rezultatsko eno izmed najuspešnejših let v zgodovini slovenske atletike. Obenem je bilo finančno tudi izredno zahtevno. Kljub realizirani izgubi v višini 146.000 evrov so zagotovili likvidnost AZS, plačali vse račune, izplačana so bila tudi vsa obljubljena sredstva atletom in atletinjam po pogodbah.

Načrtujejo največ prihodkov v zgodovini

Predsednik AZS Primož Feguš je dejal, da sta bila z direktorjem uspešna tudi pri pridobivanju sponzorskih sredstev, prav tako pa so že prejeli odločbe za črpanje sredstev pristojnega ministrstva za šport in Fundacije za šport.

Feguš je napovedal rebalans letošnjega proračuna AZS, saj bo imela zveza po načrtih skoraj 1,8 milijona evrov prihodkov, največ v zgodovini.

Sprva anonimna sporočila, večer pred volilnim kongresom sporočilo s telefonske številke nekdanjega predsednika

Ob koncu seje so člani AZS govorili tudi o anonimkah, ki so krožile v zadnjem obdobju. Feguš je dejal, da so anonimna elektronska sporočila krožila tako znotraj AZS, prejeli so jih mediji, sponzorji in pred letošnjim kongresom Evropske atletike (EA) tudi vse evropske atletske zveze.

Na začetku so bila ta sporočila anonimna, na večer pred volilnim kongresom EA, kjer je imela AZS tudi kandidata za svet, pa so bila sporočila s podobno vsebino poslana s telefonske številke nekdanjega predsednika Romana Dobnikarja, so pojasnili na AZS.

Gregor Benčina, nekdanji predsednik zveze, je bil kandidat za svet EA na kongresu 22. aprila v Beogradu, kjer pa ni bil izvoljen.

Slovenska atletika se mora ukvarjati s prihodnostjo, ne preteklostjo

Feguš je dejal, da je primer prevzela etična komisija Olimpijskega komiteja Slovenije, ki je zadevo predala tudi organom pregona. Zaključil je, da se AZS in slovenska atletika ne sme več ukvarjati s preteklostjo in z omenjenimi anonimkami, ampak s prihodnostjo slovenske atletike.