Na Poljsko z jasnim ciljem: uvrstiti se med elito

"Ta tekma pokaže moč celotne reprezentance, vse discipline so zastopane," o ekipnem evropskem prvenstvu, ki ga bo med 20. in 22. junijem potekalo v Chorzowu na Poljskem, pravi predsednik strokovnega sveta AZS Albert Šoba. Močna slovenska atletska reprezentanca tja odhaja z jasnim ciljem. Uvrstiti se želi v prvo ligo tega ekipnega evropskega tekmovanja.

Slovenija bo na Poljskem tekmovala v drugi ligi oziroma drugi šestnajsterici držav. Poleg Slovenije so v tej skupini še Romunija, Estonija, Madžarska, Danska, Litva, Bolgarija, Slovaška, Latvija, Hrvaška, Islandija, Srbija, Ciper, Moldavija, Ukrajina in Luksemburg.

"Tekma je eden izmed vrhuncev letošnje sezone, zlasti kar se tiče evropske atletike. Veseli me, da imamo letos ekipo, ki je v popolnosti zdrava, mislim, da v najboljši možni pripravljenosti. Tekmujemo skupaj z velikani atletike, tako da bo uvrstitev v prvo skupino kar zalogaj. Atletom in atletinjam želim najboljše rezultate, osebne in državne rekorde ter upam tudi na uvrstitev v prvo divizijo," je na današnji novinarski konferenci v Krškem dejal predsednik Atletske zveze Slovenije (AZS) Primož Feguš.

Slovenska odprava se želi uvrstiti v najvišji razred, v prvo ligo, kjer so že Poljska, Italija, Velika Britanija, Nemčija, Španija, Francija, Portugalska, Češka, Nizozemska, Švica, Turčija, Finska, Švedska, Grčija, Belgija in Norveška.

Tekmovanje bo potekalo v okviru evropskih iger, kjer sicer tekmujejo tudi druge športne panoge. To pomeni, da bodo kljub ekipnem EP, športniki, ki bodo uvrščeni na prva tri mesta, nagrajeni z medaljo, poroča STA.

"O formi posameznikov govorijo njihovi trenutni rezultati in ti kažejo vrhunsko formo večino naših najboljših atletov, ki bodo državo zastopali na tem zelo pomembnem tekmovanju. Ta tekma pokaže moč celotne reprezentance, vse discipline so zastopane. Bom optimističen. Predvidevam, da bo naša ekipa med prvimi tremi, ki nato napredujejo v prvo ligo. Seveda to ne bo lahko, imamo zelo močno konkurenco, ampak mi imamo v tem trenutku fantastične atlete in atletinje, v katere verjamem," je pripomnil Albert Šoba.

Tudi športniki v veliki meri pričakujejo dobre rezultate. Glede na velikost ekipe, ki potuje ne prvenstvo, so bili danes prisotni nekateri stebri reprezentance in nekaj mladih tekmovalcev, ki stopajo na mednarodno sceno.

Naš prvi adut je vselej ptujski metalec diska Kristjan Čeh. Svetovni prvak se je tokrat oglasil prek videoklica. "Tako kot na vsako večjo tekmo pridem dva dni pred začetkom. Vem, da sem v dobri formi, to sem videl tudi v torek. Enako pričakujem na Poljskem, da prinesem čim več točk ekipi in seveda tudi zase vržem dolge mete," sporoča Čeh, ki je v torek na tekmi zlate serije Svetovne Atletike v Turkuju na Finskem zasedel drugo mesto in prvič v sezoni ni zmagal.

"Zagotovo je to ena izmed zelo lepih tekem. Lepo je, da gre tja celotna reprezentanca. Verjamem, da bo ekipni duh na višku. Moj glavni cilj je, da osvojim maksimalno število točk in po tem, ko zmagam, skušam skočiti še višje," je poudarila tekmovalka v skoku s palico Tina Šutej, še ena od velikih adutinj slovenske vrste.

"Verjamem, da bo ekipni duh na višku," pravi Tina Šutej. Foto: Peter Kastelic/AZS

"Tekme se veselim. Skok v višino je individualna disciplina oziroma šport, tako da nas takšne tekme, kot je ekipno EP, vedno povežejo, da se borimo za ekipo, ne samo zase. Maksimalno se bom potrudila, da dosežem najboljši letošnji rezultat in prinesem čim več točk za ekipo. In da se uvrstimo čim višje," je dodala skakalka v višino Lia Apostolovski.

Današnje novinarske konference so se sicer udeležili še Maruša Mišmaš Zrimšek, Klara Lukan, Matic Ian Guček, Robert Renner, Nika Glojnarič, Matevž Šuštaršič in Jakob Urbanč. Vsi se, podobno kot reprezentančni kolegi pred njimi, veselijo prihajajočega prvenstva, še poroča STA.

