Kristjan Čeh in Tina Šutej poskrbela za prvi slovenski odličji

Tina Šutej je s srebrom v skoku s palico osvojila prvo slovensko odličje na evropskih igrah na Poljskem. V Katovicah je v drugi ligi 21. junija osvojila prvo mesto s 4,70 metra, njen dosežek pa s 4,71 m v prvi ligi danes izboljšala le Finka Wilma Murto, evropska prvakinja na prostem in v dvorani.

Po drugi ligi, ki je tekmovala med 20 in 22. junijem, je moralo nekaj slovenskih predstavnikov, ki so osvojili prva tri mesta, počakati na razplet tekem v prvi ligi, tekmovanja ta čas najmočnejših 16 reprezentanc stare celine potekajo med 23. do 25. junijem.

Finale za plezalca

Devetnajstletna Lucija Tarkuš je v Tarnowu v polfinalu na balvanih osvojila četrto mesto in se uvrstila v nedeljski finale, 16-letna Jennifer Eucharia Buckley pa je na sedmem mestu kot prva za las zgrešila boj za odličja.

Že pred tem se je Gregor Vezonik uvrstil v nedeljski finale v balvanskem plezanju. Korošec je v polfinalu poskrbel za šesti dosežek, 24-letni Matic Kotar je končal na 12. mestu.

Devetnajsletna Lucija Tarkuš se je prebila v finale. Foto: Vid Ponikvar

Četverica Slovencev bo drevi na evropskih igrah v Krakovu nastopila v finalu športnega plezanja v težavnosti, vse se bo začelo ob 20. uri. Prvo kolajno na igrah za Slovenijo bodo lovili Lucija Tarkuš, Lovro Črep, Tjaša Slemenšek in Milan Preskar.

Konkurenca v športnem plezanju na evropskih igrah na Poljskem je močno okrnjena, saj manjkajo vsi najboljši tekmovalci.

Olimpijska šampionka Janja Garnbret je EI na Poljskem izpustila, saj jo čakajo tekmovanja v svetovnem pokalu ter svetovno prvenstvu v začetku avgusta v Bernu v Švici, kjer bodo podeljevali prve olimpijske vozovnice za Pariz 2024.

Anže Urankar in Špela Ponomarenko Janić sta zmagala v finalu B na 200 metrov. Foto: Nina Jelenc

Kajakaški dvojec zmagal v finalu B

V Krakovu so se je končalo evropsko prvenstvo v sprintu kajakašev in kanuistov na mirnih vodah, ki je potekalo v okviru evropskih iger. Zadnji dan tekmovanj je imela Slovenija svoja čolna v finalih B, kajakaški dvojec Anže Urankar in Špela Ponomarenko Janić je v njem zmagal na 200 metrov, Ponomarenko Janić pa je bila na 500 metrov četrta.

V teh dveh disciplinah sta sicer zmagala Danka Emma Jörgensen in portugalski dvojec.

Skupno deseto mesto za slovenski dvojec pomeni lep uspeh, saj sta tekmovalca prvič veslala skupaj, pred tem pa opravila le dva treninga. Z vožnje v vožnjo sta napredovala, finale A jima je ušel le za tri stotinke sekunde.

Strelke ekipno z zračno puško osme

Slovenske strelke Živa Dvoršak, Urška Hrašovec in Klavdija Jerovšek so na ekipni kvalifikacijski tekmi z zračno puško na 10 metrov zasedle osmo mesto (624,1 krog) in so končale tekmovanje.

V prvem delu kvalifikacij je bila slovenska trojica s 941,1 kroga druga takoj za Norveško (945,6). V drugem delu so bile med preostalo osmerico reprezentanc Slovenke zadnje, osme. Znova so bile najboljše Norvežanke (629,7).

Jorgić z nekaj težavami

Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgić se je prebil v osmino finala turnirja evropskih iger v Krakovu. Drugi nosilec in trenutno 14. igralec sveta je s 4:2 (-8, 10, 10, -9, 9, 10), premagal Romuna Ovidiuja Ionescuja, pri tem pa imel kar nekaj težav.

"Ta turnir je močnejši kot evropsko prvenstvo in povsem enako pomemben, če ne še bolj." Foto: Aleš Fevžer/OKS

V njegovi igri je bilo veliko nihanj, zapravljal je zanesljive prednosti, a najbolj pomembno je, da se je v ključnih trenutkih znal zbrati, tako da je v končnicah nizov vendarle zlomil tekmeca.

"Vedno pravim, da so prve tekme najtežje. Danes pa je bil še posebej zahteven dvoboj, saj sem igral proti tekmecu, s katerim se dobro poznava. Tudi on igra v nemški ligi, tako da sva v zadnjem času odigrala veliko dvobojev. Zadnja dva sem dobil šele po sedmem nizu, tako da sem nekaj takega pričakoval. Led sem prebil, zdaj pa naprej," je po dvoboju dejal Hrastničan, ki je prvi niz izgubil, v drugem pa že zaostajal s 4:9 in 6:10, a nato dobil šest točk zapovrstjo in izenačil.

"Mislim, da je bil to ključni moment dvoboja. Če bi Ionescu povedel z 2:0, bi bil lahko dvoboj že končan, a mi je uspel preobrat. Tudi naslednji nizi so bili izenačeni, končnice pa so v večini vendarle pripadle meni," je dejal evropski podprvak, ki je za evropske igre izredno motiviran.

"Ta turnir je močnejši kot evropsko prvenstvo in povsem enako pomemben, če ne še bolj. Za olimpijskimi igrami je to zame drugi najpomembnejši turnir. Očitno pa tudi za druge, saj so tu res vsi najboljši Evropejci," meni trenutno tretji najboljši Evropejec na lestvici mednarodne zveze.

V nadaljevanju ga čaka Avstrijec

Njegov naslednji tekmec bo Avstrijec Robert Gardos, tudi že dobitnik kolajne na evropskih prvenstvih. "Tukaj lahkih tekmecev ne bo. Tudi Avstrijec je močan, pokazati bom moral odlično igro, če ga želim premagati. Doslej sva se pomerila le enkrat, in sicer na ekipnem evropskem prvenstvu na Portugalskem, ko smo s Slovenijo osvojili bronasto medaljo," Jorgić ne pričakuje lahkega v dvoboju osmine finala.

V njej pa ne bo edine slovenske predstavnice na glavnem turnirju Ane Tofant. Ta je bila v dvoboju z Romunko Bernadette Szocs brez moči, izgubila je z 0:4, prav v nobenem nizu pa ni imela priložnosti, da bi osvojila časten niz.

Katarina Stražar je izpadla že v kvalifikacijah, Deni Kožul pa se bo v prvem krogu glavnega turnirja ob 18. uri meril s Hrvatom Andrejem Gačino.

Žana Pintarič, Urška Čavič in Ana Umer. Foto: Aleš Fevžer/OKS

Lokostrelke v četrtfinalu EI izgubile z Italijo

Slovenske lokostrelke Žana Pintarič, Urška Čavič in Ana Umer so na ekipni tekmi evropskih iger v Krakovu na Poljskem v četrtfinalu z ukrivljenim lokom izgubile proti Italiji z 0:6. V prvem nizu so Italijanke zmagale s 55:50, v drugem s 53:48, v tretjem pa s 53:50.

"Prišle smo po medaljo in ta sem nam je izmaknila. Dobro smo opravile nastop, ampak trening smo končale v dežju, potem pa so se razmere spremenile. Čas nas je prehitel, da bi se privadile na nastop brez dežja. Italijanke so nam puščale možnosti, a so nam puščice v odločilnih trenutkih letele v osmico ali celo v sedmico in smo se le čudno pogledale, ker so bili streli sicer dobro izvedeni. Medalji na ekipni in na mešani ekipni tekmi sta se nam izmuznili. Imamo dovolj časa, da se umirimo in v torek dobro opravimo posamični nastop," je povedala kapetanka ekipe Ana Umer, ki je kot vrhunska športnica zaposlena v Slovenski vojski.

Ankarančanka in novopečena mamica je vesela, da se je po porodu tako hitro vrnila v tekmovalni ritem in načrtuje tudi nastop na olimpijskih igrah prihodnje leto v Parizu. Za preboj v šestnajstini finala med posameznicami se bo v torek, 26. junija, pomerila z reprezentančno kolegico Žano Pintarič.

"Na izbirnih tekmovanjih sva veliko streljali druga proti drugi. Sva zelo enakovredni in naj boljša zmaga. Na ekipni tekmi pa nam je malo zmanjkalo, tudi kanček sreče je potreben, da si uspešen," je ocenila Pintarič. Prvo leto je v članski ekipi. Upa, da bo oktobra šolanje nadaljevala na fakulteti za geologijo v Ljubljani. Je tudi klubska kolegica Urške Čavič, ki je prav tako povedala, da je bila na ekipni tekmi cilj medalja.

Ni bilo časa, da bi se prilagodile razmeram

"Za to smo bile pripravljene. Ogrevale smo se v močnem dežju, na tekmovalnem strelišču pa ni več deževalo in očitno ni bilo dovolj časa, da bi se prilagodile na nove razmere. Dale smo vse od sebe v trenutnih pogojih, žal smo bile za napredovanje v polfinale prekratke. Zelo hitro je konec ekipne tekme, ob dobljenih treh nizih ene ekipe je vsega konec po šestih minutah. Sedaj se moramo 'resetirati' in iti s čisto glavo na posamične obračune," pa je povedala Čavič.

Prihaja iz Grma pri Podzemlju v metliški občini in končuje magistrski študij strojništva. Od leta 2011 je v lokostrelstvu, kamor jo je povabila kolegica, svoje prste ima pri tem tudi mladostno oboževanje Gospodarja prstanov. Njena kolegica je že kar precej nazaj končala s treniranjem, sama pa je prišla na vrhunsko raven v tem športu.

