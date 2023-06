Maruša Mišmaš Zrimšek do srebra na evropskih igrah

Slednja je tekla v drugi ligi na isti dan kot Maruša Mišmaš Zrimšek, v današnjem nastopu zadnjega dne prve lige pa slovenske rekorderke ni prehitela nobena atletinja.

Druga liga je tekmovala med 20 in 22. junijem, v njej je Slovenija za pol točke zgrešila napredovanje v prvo ligo. Potem je moralo nekaj slovenskih predstavnikov, ki so osvojili prva tri mesta, počakati na razplet tekem v prvi ligi. Tekmovanja ta čas najmočnejših 16 reprezentanc stare celine so potekala od 23. junija do danes.

Možnosti za odličja je imela še slovenska mešana štafeta 4 x 400 m, v kateri so bili Lovro Mesec Košir, Agata Zupin, Rok Ferlan in Anita Horvat, ki je zmagala s slovenskim rekordom 3:14,72.

V prvi ligi so bili v zadnji disciplini ekipnega EP najboljši gostitelji Poljaki (3:12,87), od Slovenije pa so bile hitrejše še Francija z državnim rekordom (3:13,36), Italija (3:13,56), Nemčija (3:14,00), Portugalska (3:14,06) in Velika Britanija (3:14,27). Slovenska četverica je dosegla tako sedmi čas.

Podelitev v atletiki ni bilo, kolajne bodo prejemniki odličij prejeli naknadno.

Darko Jorgić v četrtfinale

Tako kot v prvem dvoboju proti Romunu Ovidiuju Ionescuju se tudi v drugem proti nekdanjemu dobitniku bronaste kolajne z evropskega prvenstva se Hrastničan ni sprehodil do zmage. Po prvem nizu, ki ga je dobil z 11:2, je sicer kazalo na to, a v naslednjih je imel kar precej težav, predvsem ob koncu. V treh je vodil z 10:6, v drugem je prednost še ohranil, v naslednjih dveh pa jo zapravil, tako da je Avstrijec prišel do izenačenja.

Čeprav je ves čas dvoboja kazal nervozo, pa se 14. igralec sveta vendarle dovolj umiril, da je našel odgovor, dobil naslednja dva niza, se uvrstil v četrtfinale in s tem izboljšal dosežek s prejšnjih iger v Minsku.

"Moram priznati tekmecu, da je mojster provokacij"

"Nisem pričakoval lahkega dela, a kaj takega tudi ne. Da nekdo zapravi 16 zaključnih žogic, ni nekaj običajnega, zmagal bi lahko s 7:0. A moram priznati tekmecu, da je mojster provokacij. Izkušen kot je, ve, kako tekmeca napraviti živčnega. Po zaostanku z 0:2, ko sem ga presenetil s servisi, ga je začelo vse motiti, prekinjal je dvoboj, odganjal fotografe, se jezil po vsaki izgubljeni žogici. To sicer vedno dela, zato ni ravno priljubljen, a danes je svoj cilj dosegel. Na koncu pa mu to vendarle ni pomagalo, da bi me premagal" je po tekmi dejal Jorgić. Ta se v Krakovu dobro počuti, s formo je zadovoljen.

"Danes sem spet občutil moje najmočnejše orožje bekend, ki mi proti Romunu v prvem krogu ni šel najbolje. Nasploh menim, da igram dobro. Dvorana mi ustreza, počutim se kot doma, ko igramo na Tibharjevi mizi in s Tibharjevimi žogicami. Zato sem optimist za naprej," trdi evropski podprvak.

V četrtfinalu je Jorgić pričakoval prijatelja, Kristiana Karlssona, s katerim sta se merila tudi na evropskem prvenstvu, takrat mu je moral Šved zaradi poškodbe dvoboj predati. Toda dočakal ga ni. Šved je dvoboj osmine finala izgubil, s 4:3 ga je premagal Portugalec Marcos Freitas.

Lin Kovačič izpadel že po prvi borbi

Slovenski tekvandoist Lin Kovačič je na evropskih igrah na Poljskem v kategoriji do 74 kilogramov izpadel po prvem dvoboju. V dvorani gorskega zimskega središča Krynica Zdroj ga je z 2:1 premagal šesti nosilec iz Belgije Badr Achab. Kovačič, 11. nosilec, je izgubil v prvo rundo z 2:5. V štirinajsti sekundi je sicer izenačil na 1:1, a je preostanek tega dela pripadel aktivnejšemu Belgijcu. Druga runda, sredi katere so morali zaradi udarca v bok Belgijcu nuditi zdravniško pomoč, se je začela povsem drugače. Kovačič je po nekaj akcijah povedel z 2:0 in kmalu še s 3:0. V nadaljevanju je branil prednost in je dobil rundo.

V tretji rundi je Kovačič znova hitro vodil s 3:0 po kazni tekmecu in nato udarcu za dve točki. Achab je v nadaljevanju izenačil na 4:4, z novim preobratom je po točkah dobil tudi dvoboj. Po njem so več kot deset minut pregledovali posnetke in zapisnike in šele nato dosodili zmago Belgijcu. Kovačič je nato jezen po takem razpletu odkimaval, ko je šel mimo cone za pogovore z novinarji.

"Tekmec bi moral dobiti še opomin, izid je bil 4:4. Na koncu pa je imel Belgijec več dotikov in tehnična odločitev je bila taka, da smo izgubili. Mislim, da ni bilo dobro, da je Kovačič podlegel pritisku iger. Če bi se z Belgijcem srečala kjerkoli drugje, bi zmagal. Vem, da bi lahko bolj suvereno reagiral. A je imel zdravstvene težave, šlo mu je na bruhanje in ni mogel opraviti dvoboja, kot bi ga sicer. Mislim, da je bila to posledica pritiska in prevelike želje," je pojasnil trener Dragoslav Zarić in dodal, da je na igrah nastopilo 12 najboljših borcev v Evropi ta čas v tej kategoriji.

Boksar Jure Šimunović uspešen v prvem dvoboju

Slovenski boksar Jure Šimunović je v kategoriji nad 92 kilogramov s 4:1 po točkah premagal Madžara Laszla Lajosa Felpoldija in se uvrstil v osmino finala. V torek se bo tam boril z Grkom Stilianosom Ruliasom.

V boksarski ring bo danes stopil še Dejan Leburić v kategoriji do 71 kg, ki se bo meril z Albancem Albanom Beqirijem.

Vita Movrin 31., Tanja Žakelj 40. in Naglič 52. v olimpijskem krosu

Gorska kolesarka Vita Movrin je bila 31. na evropskih igrah na Poljskem v olimpijskem krosu. V gorskem, zimskem središču Krynica Zdroj je bila Tanja Žakelj 40. Tretji slovenski predstavnik Rok Naglič je bil med kolesarji 52.

Zmagala sta Nizozemka Puck Pieterse (1:18,26), lanska svetovna podprvakinja, in Romun Vlad Dascalu (1:19:41). Oba sta tako postala tudi evropska prvaka, saj so igre štele tudi za prvenstvo stare celine.

Movrin je zaostala devet minut in šest sekund za zmagovalko, Žakelj, ki je imela okvaro zadnje gume, a je nadaljevala, pa 15 minut in 37 sekund. Naglič je imel devet minut in 36 sekund zaostanka za zmagovitim Romunom, svetovnim prvakom za mlajše člane leta 2019, ki je tokrat osvojil prvo odličje na velikih članskih tekmovanjih.

Slovenki sta bili prva dva kroga blizu druga drugi, po okvari na kolesu Žakljeve, od katere se je pričakovalo največ, pa je bila najboljša Slovenka Movrin.

"Startala sem na polno in iskala luknje, da bi se prebila naprej. Kmalu sem videla, da je proga dobesedno njiva, polna blata, ki se je 'popal' povsod. Na koncu sem sprintala in sem res dala vse od sebe. Trava je bila le na coni za popravljanje koles, v največji klanec nismo mogle voziti. Tam smo šli peš in potem spet na kolo, to je bilo fizično in psihično najbolj naporno," je povedala najboljša slovenska predstavnica na tekmi.

Prvi trening pred tekmo je potekal po suhi progi. "Naslednji dan je deževalo, ampak mislim, da so bili danes najslabši pogoji v teh dneh. Tudi skale so bile pokrite z blatom in bilo je zelo nevarno. Treba je bilo biti zelo pozoren, iskati druge linje, kot smo si jih zastavili," je bila v cilju kljub temu dobro razpoložena in nasmejana 23-letna Movrin.

Žakljevo je okvara gume povsem dotolkla

Tanja Žakelj je bila zadnja, ki je prišla v cilj in ni zaostala za krog. Ni pa veliko manjkalo, da bi se znašla med 15 tekmovalkami, ki so predčasno končale zaradi kroga ali več zaostanka ali odstopa.

"Ne startam najbolje, a sem čutila, da imam stik z najboljšimi. Potem sem prišla v ritem in me je okvara gume povsem dotolkla. V tretjem krogu sem zapeljala na skalo in se je guma povsem spraznila. Nisem želela tvegati opreme in sebe, zato sem šla peš na tehničnih delih do cone za popravila," je povedala 34-letna Idrijčanka.

Pred desetimi leti je v švicarskem Bernu slavila prvega od dveh naslov evropske prvakinje, leto kasneje je bila najboljša Evropejka še v Sankt Wendlu v Nemčiji. V cilju na Poljskem je bila, kljub temu, da je bila zadnja, ki je prišla skozi cilj, deležna aplavza skorajda v isti meri kot zmagovalka.

"Nisem imela namena nadaljevati danes po okvari, saj sem bila že evropska prvakinja in si težko zadovoljen z izidi v ozadju. A je spremstvo naše ekipe vztrajalo, da naj grem do konca in ni mi žal. Ostala sem zbrana in se izognila padcem. Potem pa sem v cilju še dobila velik aplavz. Očitno me Poljaki zelo dobro poznajo še od časov, ko sem se borila za najvišja mesta z njihovo zvezdnico Majo Wloszczowsko, prav tako sem bila deležna velike spodbude ob progi," je dodala Žakelj.

"Zjutraj nisem bil prepričan, s kakšnimi gumami bi šel na njivo. Odločil sem se za tiste za blato, pa ne bi bilo nič drugače, če bi vzel za suho podlago, ker je sonce v drugem delu progo kar precej osušilo. Pričakoval sem uvrstitev med petdeseterico, za malo sem to zgrešil. Nisem imel najboljšega dneva. Dnevna forma ni bila taka, da bi ujel priključek na začetku. Potem pa sem vozil svojo dirko in vsak ovinek je dodal pet sekund, to je v enem krogu dve minuti. Mogoče celo z isto močjo, kot bi jo porabil v skupini," pa je nastop ocenil Naglič.

Jagoda Tkalec 16. v kvalifikacijah s pištolo

Slovenska strelka Jagoda Tkalec je v Vroclavu v kvalifikacijah s pištolo na 25 metrov 16. (287 krogov), Denis Bola Ujčič pa 26. (283) med 35 tekmovalkami. Robert Markoja je bil 33., zadnji v streljanju s puško na 50 m v trojnem položaju.

Sabljača končala že v predtekmovanju

Slovenska sabljača Tei Žorž in Peter Krajnc sta v Krakovu posamično tekmovanje v disciplini sablja končala že v predtekmovanju. Iz predtekmovalnih skupin, v katerih je bilo šest sabljačev, so se med najboljših 64 uvrstili trije tekmovalci, oba Slovenca pa sta s po le eno zmago izpadla.

Sabljača čaka čez tri dni še ekipno tekmovanje, že prej bo pri ženskah posamično sabljala Meta Mali, Jana Golobiča pa čaka nastop v disciplini meč.

Lokostrelec Brenk ostal brez četrtfinala

Lokostrelec v sestavljenem loku Aljaž Matija Brenk je obstal v osmini finala. Premagal ga je Italijan Marco Bruno, ki je center za deset točk zgrešil le enkrat, medtem ko Slovenec dvakrat. Oba sta sicer dosegla izjemen rezultat, tako da so v slovenskem taboru razočarani, ker je moral končati tekmovanje.

"Z rezultatom sem zadovoljen, streljal sem odlično, edino en strel bi vzel nazaj. So pa lokostrelci tukaj na taki ravni, da je že ena sama devetka lahko usodna. Z Italijanom sva se že nekajkrat pomerila in sem ga že premagal. To je šport, enkrat zmaga eden, drugič drugi. Zame je to bila ena velika izkušnja, zadovoljen sem bil že samo s tem, da sem dosegel kvoto in se na igre sploh uvrstil," je dejal mladi lokostrelec, ki upa, da bo njegovo disciplino Mednarodni olimpijski komite (Mok) po igrah v Parizu uvrstil med olimpijske discipline, med katerimi je do zdaj le ukrivljeni lok.

Slovenija je sicer na prejšnjih igrah v tej disciplini osvojila zlato kolajno, pri dekletih je bila najboljša Toja Ellison.

