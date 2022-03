Poglejte, koga bo Jasna Kuljaj tokrat preizkusila kot sovoditelja #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Potem ko je v prejšnji oddaji Juretu Godlerju Salome spektakularno z Regonom in poštarjem Peško zapela Ne boš ti meni zizike majal, bo tudi tokrat nadomeščala natakarico Sofijo, ki se z gasilcem Sašem mudi na gostinskem sejmu na Japonskem.

Tretji kandidat za Jasninega sovoditelja bo po Franku Bajcu in Juretu Godlerju voditelj oddaje Leta štejejo Klemen Bučan. Jasni bo predstavil svoj pogled na vodenje tovrstne televizijske oddaje in ga čisto po svoje popestril s stand up vložki, kar nekaj pikantnih šal pa bo na svoj račun slišala tudi Jasna Kuljaj.

Foto: Ana Kovač

Klemen si bo privoščil tudi precej drzno potezo. Sovoditeljico Jasno bo za nekaj časa pustil počivati, medtem pa se mu bo na odru pridružila njegova mama Slavica, s katero bosta skupaj napovedala Jana Plestenjaka in Maraayo. Jasni ob Klemnu nikakor ne bo dolgčas, saj jo bo kot nekdanji rolkar poskusil uvesti v to disciplino in morda bo Jasna prvič v življenju napovedovala na rolki.

To soboto se bo torej v gostilni Pri Črnem Petru veliko debat vrtelo okoli ugibanja let vseh akterjev, izvedeli pa bomo tudi, kdaj se bo eden najbolj priljubljenih slovenskih pevcev Jan Plestenjak srečal z abrahamom. Kjer je Klemen Bučan, leta pač niso tabu.

Foto: Ana Kovač

"Klemen je zanimiv kandidat, a tudi on se ne spozna kaj dosti na domačo glasbo. Ampak pri njem, tako kot pri vsakem kandidatu, cenim tiste lastnosti, ki ga odlikujejo. Vsak od njih ima svoj, sebi lasten doprinos. Tista čarobnost je ravno v dopolnjevanju dveh različnih svetov in mislim, da nama bo s Klemnom gladko uspelo preplesti najina svetova in gledalcem Planeta popestriti še en sobotni večer," je Jasna povedala o kandidatu za sovoditelja.

Utrinki iz sobotne oddaje:

V oddaji bomo slišali tudi novi, že tretji predlog za naj pesem te pomladi. Tokrat nam bo svojo novo pesem Sladka mala premierno predstavila skupina Tequilla, ki prihaja z Obale. Na glasbenem odru bomo videli tudi Jana Plestenjaka, Maraayo, Ansambel Petra Finka, Ansambel Smeh in Ansambel Spev.

Oddaja Pri Črnem Petru bo na sporedu v soboto ob 19.45 na Planetu. Zamujene oddaje si lahko ogledate tudi v Planeteki.

