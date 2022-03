Zaskrbljena Monja: Ne vem, ali se splača vztrajati v tem odnosu #video

Šest parov je že šlo skozi poročna slavja, medene tedne in selitev v skupno stanovanje. V tem času so si lahko že ustvarili sliko drug o drugem in odkrili, ali si ustrezajo v željah in potrebah. Nocoj bodo po pogovoru s strokovnjaki prvič javno povedali, ali bodo nadaljevali svojo ljubezensko zgodbo v šovu.

Da par zapusti eksperiment, se morata na ceremoniji zaobljub strinjati oba partnerja, v nasprotnem primeru morata v eksperimentu vztrajati vsaj še teden dni. Kot smo videli že v avstralski različici šova, se lahko dinamika para v enem tednu povsem spremeni in zato lahko par, ki na videz nima nič skupnega, že čez nekaj dni zaneti iskrico prave ljubezni.

Udeleženci eksperimenta bodo nocoj vsekakor na veliki preizkušnji, med njimi tudi Monja in Janko, ki se sprašujeta, kaj so tiste skupne točke, za katere so bili strokovnjaki prepričani, da ju povezujejo in ju lahko popeljejo na srečno skupno pot. O tem jih nameravata nocoj tudi vprašati.

"Predvsem razmišljam o tem, ali je smiselno vztrajati v tem odnosu, ki je samo prijateljski, ker sem v eksperiment prišla z namenom, da si najdem partnerja," je pred nocojšnjo prvo ceremonijo zaobljub povedala zaskrbljena Monja, ki meni, da sta z Jankom trenutno le prijatelja. Več v zgornjem videu.

