Ste vedeli, da ima naša pevka toliko bratov in sester? #video

V oddaji Leta štejejo, ki bo na sporedu nocoj ob 19.45 na Planetu, se bosta v ocenjevanju let neznancev preizkusila pevka Neisha in igralec Uroš Smolej, ki bosta voditelju Klemnu Bučanu o sebi razkrila tudi kaj, česar gledalci še ne vedo.

Pevke Neishe in igralca Uroša Smoleja ni treba posebej predstavljati. Vseeno pa je Klemen Bučan o svojih nocojšnjih gostih izbrskal nekaj zanimivih podatkov. Neisha se z glasbo ukvarja od rane mladosti, saj je klavir začela igrati že pri štirih letih.

Povedala je tudi, da prihaja iz družine s šestimi otroki, ona je četrta po vrsti, ima še tri brate in dve sestri. "Sindrom srednjega otroka imam," se je pošalila Neisha in dodala: "To je fino. Prijatelje imaš doma. Trije fantje, tri dekleta, tako da smo vedno pripravljeni na boj."

Razkrila je še, da ima doma dve mački. Ob tem je Klemen priznal, da se te vrste domačih ljubljenčkov malce boji, medtem ko je Uroš dodal, da je na mačke alergičen. Priznala je še, da obožuje ocvrt sir, čeprav se mu izogiba. Več v zgornjem videu.

