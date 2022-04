Tovornjak z dobrinami Planeta že na poti v Ukrajino #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Oddaja Milijonar je na sporedu vsak ponedeljek in torek ob 19.45 na Planetu, jutranji program Jutro na Planetu pa se z vami zbuja vsak dan ob 7. uri. Vabljeni v našo družbo.

Ljudje - tisti, ki morajo oditi, in tisti, ki ostajajo - so največje žrtve vojn: otroke izkušnja vojne zaznamuje za vse življenje. Pomagajmo jim, ker tudi če se vojna konča danes, bodo pomoč potrebovali še dolgo, opozarja Slovenska karitas. Tudi naša televizija je zato zavihala rokave in s Karitasom pripravila dobrodelne oddaje Milijonarja. Akcijo smo podprli tudi v jutranjem programu v oddaji Jutro na Planetu. Skupaj, tudi z vašo pomočjo, smo zbrali več kot 20 tisoč evrov. Tako je lahko proti Ukrajini krenil tovornjak, poln hrane.

A tudi ta akcija ne bi bila uspešna brez vas, spoštovani gledalci in gledalke Planet TV. Hvala vsem, ki ste poslali SMS KARITAS5 ali KARITAS10 na 1919. Številka ostaja vključena, vedno pa ste s svojimi donacijami dobrodošli tudi na Slovenski karitas. Poslana količina hrane bo zadostovala za od en teden do dva, tako da bomo osrečili kar nekaj družin. A čeprav ponekod novice o ukrajinski vojni že izginjajo z naslovnic, nikoli ne smemo pozabiti, da bodo tam ljudje še dolgo potrebovali našo pomoč.

Hvala tudi vsem znanim parom, ki so se udeležili posebnih VIP-oddaj Milijonarja. Jure Godler bo z vami še naprej vsak ponedeljek in torek ob 19.45 na Planetu.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube. Še več vsebin vas čaka na Planeteka.si.