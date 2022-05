Zneska, koliko bodo morali plačati za Dončića, še nimajo

Po petih letih "čakanja" bo letos prišel na vrsto čas, da slovenski košarkarji poskusijo odbiti vse napade in zadržati naslov najboljših na stari celini. Leta 2017 so spisali pravljico in se v Istanbulu veselili zlate medalje, kar je edina tovrstna slovenska ekipna zmaga na največjih tekmovanjih.

Zaradi spremenjenega načina kvalifikacij ter ritma evropskega in svetovnega prvenstva, kar je bila posledica odločitve Mednarodne košarkarske zveze (Fiba), bi morali slovenski košarkarji leta 2021 braniti naslov najboljšega, a jim je načrte prekrižal koronavirus. Olimpijske igre so bile posledično prestavljene na lansko leto, evropsko košarkarsko prvenstvo pa bo med 1. in 18. septembrom letos.

Veliko se pogovarjajo z Nemci

Znano je, da bo Slovenija popotovanje začela v Kölnu, kjer bo v skupini skupaj z gostiteljico Nemčijo, Francijo, Litvo, Madžarsko ter Bosno in Hercegovino. V izločilne boje se bodo uvrstile najboljše štiri ekipe iz vsake od štirih skupin – preostale tri skupine bodo v Milanu, Pragi in Tbilisiju.

Slovenija bo v skupinskem delu evropskega prvenstva igrala v Kölnu. Foto: FIBA

Do osrednjega košarkarskega reprezentančnega dogodka letos so še štirje meseci, na Košarkarski zvezi Slovenije pa so večino pripravljalnih zadev že spravili pod streho. "Bolj ali manj imamo vse urejeno. Veliko se pogovarjamo z nemško košarkarsko zvezo. Resno so se lotili organizacije z različnimi dogodki. Prav tako glede vstopnic. Veliko dela je še pred nami, a lepega," pravi predsednik KZS Matej Erjavec, ki je pred kratkim dobil nov mandat za vodenje naše krovne košarkarske organizacije.

Litovci dobili tri tisoč vstopnic dnevno, pri Slovencih še vprašaj

Septembra lahko v Nemčiji pričakujemo tudi veliko slovenskih navijačev, ki vedno v velikem številu obiščejo prizorišča, na katerih nastopajo naši košarkarji. Če bo našim košarkarjem kazalo dobro, lahko v drugem delu v Berlinu spet pričakujemo veliko invazijo kot v Istanbulu.

Litovci bodo imeli v uvodnem delu vsaj tri tisoč navijačev na tribuni. Foto: Fotodiena / Sportida

"Nemci so se pošalili, da bodo dali zelo malo vstopnic za tekmo z Nemčijo, saj so poudarili, da je dovolj že to, da Luka Dončić igra proti njim," se je Erjavec zasmejal, nato pa glede tega, koliko vstopnic bo na voljo za slovenske privržence v Kölnu, nadaljeval: "Litovci so dobili tri tisoč vstopnic na tekmo. Mi se pogajamo za manj, ker bo verjetno za prvi del v Kölnu manjše zanimanje, ker je mesto nekoliko bolj oddaljeno. Bomo videli. Sami veste, da evforija iz tekme v tekmo raste. Če bomo dobri, bo gledalcev zagotovo več."

Vstopnice za ogled tekem pa ne bodo poceni. Če gledamo uradno stran, na kateri jih v Nemčiji prodajajo, dnevna vstopnica stane od 49 evrov. Na vprašanje, ali bi bil lahko Berlin rekorden, če bi slovenski košarkarji igrali odlično, Erjavec odgovarja: "Zdaj čutim zanimanje med fanti. Z njih se bo to preneslo na občinstvo. Če bo rezultat dober, bodo ljudje množično oziroma trumoma hodili v Berlin."

Prepelič naj bi bil pripravljen, Dončić ima veliko željo

Za največje domete bo Slovenija potrebovala vse najboljše razpoložljive sile. Po Erjavčevih besedah naj bi bil Klemen Prepelič, ki je zaradi zloma roke že končal sezono, pripravljen: "Pravi, da bo lahko igral. Da rehabilitacija dobro poteka. Upamo, da bo pripravljen."

Klemen Prepelič naj bi bil pripravljen za EuroBasket. Foto: Vid Ponikvar

Vsem je jasno, da bo Slovenija konkurenčna za medalje, če bo imela v svojih vrstah superzvezdnika Luko Dončića, ki z Dallas Mavericks pravkar igra v končnici in po dveh tekmah konferenčnega polfinala izgublja proti Phoenixu z 0:2. "Njegova želja je nesporna. Lahko citiram Dirka Nowitzkega, ki je ob našem prihodu v ZDA dejal, da razume, da smo prišli Luko prepričevat, a da za to ni potrebe, saj komaj čaka, da bo igral za slovensko izbrano vrsto."

Zavarovalnina za Dončića ne bi smela prizadeti KZS, vprašanje pri Čančarju

Zaradi nove pogodbe, ki jo je lani sklenil Dončić (176 milijonov evrov), bo večja tudi zavarovalnina, ki jo je treba plačati za vse košarkarje, ki si kruh služijo v ligi NBA. Večji del stroškov bo padel na Fibo, del bo morala plačati tudi KZS. Tudi to področje urejajo in bo urejeno, poudarja prvi mož KZS: "Decembra smo bili pri njegovih v Dallasu. Številke še nimamo. Imamo princip pokrivanja stroška. Ne bi smelo prizadeti KZS, bomo morali pa prispevati."

Vlatko Čančar bo poleti iskal pot do nove pogodbe. Foto: Guliverimage

Nekaj negotovosti je glede Vlatka Čančarja, ki je spet malo igral za Denver Nuggets, povrhu vsega pa se je v začetku leta poškodoval. Poškodba je sicer že pozabljena, ne pa pogodba, ki se mu izteče. Zanj bo zelo pomembno, da bo poleti našel klub, v katerem bo imel več priložnosti za igro. "Dobrodošlo je, da se je po poškodbi vrnil na igrišče. Upam, da bo igral. Ni nič dokončnega, je pa pri njem želja. Rašo Nesterović je vedno govoril, da se najlažje pripraviš na reprezentančnih treningih. Morda bo tudi Vlatko to dojel."