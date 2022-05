Soigralec Gorana Dragića šokiran: Zaradi tega greš v ZDA v zapor

Potem ko so Brooklyn Nets z Goranom Dragićem z izpadom v prvem krogu končnice lige NBA že sklenili sezono, so igralci že na dopustu. Dragić se je tako začasno vrnil v svoje domovanje v Miamiju, Kevin Durant pa je odpotoval v Evropo, kjer si je ogledal dve tekmi evrolige. Med drugim je bil v sredo tudi v Pireju, kjer si je ogledal peto četrtfinalno tekmo med Olympiacosom in Monakom in na družbenih omrežjih objavil svoje začudenje ob navijaški kulisi v Grčiji.

Kevin Durant je svoj odmor po koncu sezone začel v Monaku in Grčiji, kamor se je odpravil na povabilo svojega prijatelja in nekdanjega soigralca pri Brooklynu Mika Jamesa, ki igra za Monako, in si ogledal četrto in peto tekmo četrtfinalne serije. James je sicer v Pireju na odločilni tekmi četrtfinala dosegel 24 točk, ob tem pa je vknjižil še deset asistenc, a na koncu to ni bilo dovolj za presenečenje Monaka. Olympiacos je na koncu zmagal s 94:88 in se bo na zaključnem turnirju evrolige pridružil Real Madridu, Barceloni in Anadolu Efesu.

Bring a flare to an nba game if you want and you might be in rikers https://t.co/ZK3UwReq5s — Kevin Durant (@KDTrey5) May 4, 2022

Zmagoslavje Olympiacosa so bučno pospremili tudi navijači grškega kluba, ki so v Dvorani miru in prijateljstva v Pireju z baklami naredili vzdušje, ki ga ponavadi vidimo na nogometnih zelenicah. Nad kuliso ni bil najbolj navdušen niti Durant, ki takih razgledov iz lige NBA, kjer tekme potekajo v bolj "mirnem" vzdušju, ni navajen. "Apokalipsa," je ob videu iz arene na Twitterju zapisal Američan, ki so ga sicer ob prihodu v dvorano domači navijači glasno izžvižgali.

Kevin Durant got booed by Olympiacos fans at Peace and Friendship Stadium 🤬😬 pic.twitter.com/mgzb9nGdLh — BasketNews (@BasketNews_com) May 4, 2022

Na njegovo objavo na Twitterju mu je eden izmed navijačev odgovoril. "Rad bi videl katero koli navijaško skupino iz lige NBA v boju z navijaško skupino v evroligi," je zapisal navijač, Durant pa mu je odgovoril: "Prinesi baklo na tekmo lige NBA, če si tega tako želiš, in najverjetneje boš končal v Rikersu (zloglasnem zaporu na otoku Rikers med Queensom in Bronxom, ki je hkrati največji zaporniški objekt v New Yorku, op. p.)," je bil jasen član Brooklyna.

Na pogovor se je odzval tudi nekdanji košarkar lige NBA Eddie Johnson, ki je v svoji karieri zaigral tudi za Olympiacos. "Dobrodošel v evropsko košarko. Oni to delajo na svoj način, lahko se le privadiš ali pa odideš. Če ostaneš, te bodo imeli radi za vedno. Leto, ki sem ga preživel v Grčiji, je bilo eno od najboljših v mojem življenju," je bil jasen Johnson, ki je med drugim v svoji karieri igral za Phoenix, Indiano in Houston.

