Šiško z Bayernom v boj za zaključni turnir

Danes in v sredo bosta postala znana še zadnja dva udeleženca zaključnega turnirja četverice. Bayern z Žanom Markom Šiškom se bo na odločilni peti tekmi pomeril z Barcelono in skušal presenetiti nasprotnika. Za zadnjo vstopnico pa se bosta v sredo na peti tekmi srečala še Olympiacos in Monaco.