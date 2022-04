Efes doma nocoj igra za final 4 evrolige

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Real Madrid si je že priboril zaključni turnir košarkarski evrolige. Efes, Barcelona in Olympiacos pa imajo prvo priložnost za uvrstitev med štiri najboljše v Evropi na četrti četrtfinalni tekmi. Te so igrajo ta četrtek in petek.