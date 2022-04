Brez novega presenečenja Šiška in druščine, Real že napredoval

Bayern Žana Marka Šiška, ki je na prejšnji tekmi presenetil Barcelono, je pred domačimi navijači s 66:75 izgubil Barcelono, ki je v seriji na tri zmage povedla z 2:1. Tudi Olympiacos je z zmago na gostovanju pri Monacu povedel z 2:1. Košarkarji madridskega Reala so v torek postali prvi udeleženci zaključnega turnirja evrolige. Maccabi iz Tel Aviva so v četrtfinalu ugnali s 3:0 v zmagah, dve domači so oplemenitili še z gostujočo zmago s 87:76.

Pri Bavarcih, ki so bili celo tekmo v zaostanku, je Žan Mark Šiško odigral dobrih 13 minut, v tem času pa v statistiko vpisal skok in dve podaji. Njegov najboljši soigralec je bil Vladimir Lučić s 17 točkami, pri Kataloncih pa je blestel Nikola Mirotić s 25 točkami.

V dvoboju Monaca in Olympiacosa pa so Grki še ob začetku zadnje četrtine vodili za 15 točk, na koncu pa kar malce trepetali, saj so domači med drugim povedli z 80:79. Toda končnico so bolje odigrali gosti, pri katerih je Kostas Slukas prednjačil z 21 točkami. Dve točki več je za Monaco dosegel Dwayne Bacon.

Real je v torek tudi na tretji tekmi ves čas nadzoroval položaj, vodili so praktično od začetka do konca, njegova zmaga ni bila vprašljiva, čeprav se gostitelji niso predali. Nekdanji slovenski reprezentant Anthony Randolph, košarkar Reala, je na igrišču preživel dobre štiri minute, a se v statistiko vpisal le z izgubljeno žogo. Najboljši strelec pri Realu je bil veteran Sergio Llull, dosegel je 18 točk.

Sergio Llull je dosegel 18 točk. Foto: Guliverimage

Bolj izenačeno je bilo drugo torkovo srečanje med Anadolu Efesom iz Istanbula in Olimpio Milano, pred katerim sta bili ekipi izenačeni v zmagah. Italijani so še pet minut pred koncem tekme vodili s 63:61, nato pa so si domači z delnim izidom 11:0 zagotovili zmago. Trojki sta zadela Shane Larkin in Vasilije Micić, Tibor Plaiss pa je ob košu zadel še dodaten prosti met. Pri zmagi 77:65 je za Turke Micić dosegel 20, Plaiss 17, Larkin pa 16, pri gostih je bil s 16 točkami najučinkovitejši Devon Hall.