Edini, ki je v četrtfinalu evrolige povedel z 2:0 v zmagah, je Real Madrid. Na drugi domači tekmi je odpihnil Maccabi s kar 95:66. Nekdanji klub Luke Dončića je za dve metal 68-odstotno, zadeli so kar 14 trojk. S 17 točkami je bil prvi strelec izkušeni španski reprezentant Sergio Llull. Zdaj se serija na tri zmage seli v Tel Aviv.

Tretje in četrte tekme bodo prihodnji teden, morebitne pete pa četrtega maja. Zmagovalci bodo napredovali na zaključni turnir, ki bo 19. in 21. maja v Beogradu.

Evroliga, četrtfinale, druge tekme:

Četrtek, 21. april:

Barcelona : Bayern München 75:90 /1:1/

(Žan Mark Šiško 2 točki, 1 skok, 2 podaji v 14 minutah za Bayern.)

Olimpia Milano : Anadolu Efes 73:66 /1:1/

Sheilds 21, Rodriguez 17; Larkin 19, Micić 18

Petek, 22. april:

Olympiacos : Monaco 72:96 /1:1/

Vezenkov 14, Dorsey in Papanikolaou po 12; Andjušić 19, Bacon 17



Real Madrid : Maccabi Tel Aviv 95:66 /2:0/

Llull 17, Yabusele in Poirier po 17; Evans 9, Žižić in Wilbekin po 8

// izid v zmagah; igrajo na 3 zmage