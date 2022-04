Po senzaciji v Beograd Olimpija dobila tekmeca. In to ni Partizan!

Košarkarji Cedevite Olimpije so v osmini finala EuroCupa s 93:80 odpravili turški Turk Telekom in se suvereno uvrstili med najboljših osem ekip v tem tekmovanju. Ljubljančani so pred več kot osem tisoč navijači v Stožicah vodili celo tekmo, največ celo za 30 točk. V četrtfinalu pa se bodo prihodnji teden pomerili s turšim Bursasporom, ki je v sredo v Beogradu pripravil senzacijo in po podaljšku s 103:95 premagal Partizan. Četrtfinalno tekma med Olimpijo in Bursasporom bo v Stožicah.

Slovenski prvaki so uspešno preskočili prvo oviro v izločilnih bojih EuroCupa. Pred glasnimi navijači so v Stožicah premagali Turk Telekom iz Ankare s 93:80.

V Stožicah se je zbralo več kot osem tisoč navijačev in bili so navdušeni. Foto: Grega Valančič/Sportida Z udarno peterko Yogi Ferrell, Jaka Blažič, Zoran Dragić, Edo Murić in Alen Omić so uspešno zaključili prve štiri napade na tekmi in takoj pokazali, kdo je gospodar na stožiškem parketu (8:2). Ko je kapetan Blažič v peti minuti zadel prvo trojko na tekmi (14:7), so bili prvič na nogah tudi navijači. Zbralo se jih je nekaj več kot osem tisoč. Po dveh zaporednih ukradenih žogah in uspešnih protinapadih reprezentančne naveze Dragić - Blažič (25:14) je moral gostujoči trener še drugič reagirati z minuto odmora. Skupaj sta bila že pri 14 točkah. Cedevita Olimpija je letela po parketu, po trojki Jacoba Pullena je bilo po prvi četrtini 29:14.

In nadaljevalo se je tudi v drugi. Tekla je šele 14. minuta, ko je imelo domače moštvo po tretji trojki Pullena (skupaj že 11 njegovih točk) 18 točk prednosti (44:26). Petdesetica je bila na semaforju že v 17. minuti, ko je trojko zadel Murić (50:33). Za novo najvišjo prednost na tekmi je minuto zatem poskrbel Omić (55:36), ki je bil na poti proti dvojnemu dvojčku (osem točk in osem skokov). S še višjo prednostjo, kar 22 točk, so odšli na glavni odmor (60:38). Pullen in Blažič sta dala po 13 točk, v prvem polčasu so za dve metali 69-odstotno, za tri pa 50-odstotno in imeli 21 skokov.

Foto: Grega Valančič/Sportida

Kljub visoki prednosti je trener Golemac tudi v tretji četrtini večino minut namenil šesterici najboljših posameznikov, peterica (Pullen, Ferrell, Blažić, Omić in Dragić) je bila že sredi tretje četrtine dvomestna, Murić pa je publiko na noge dvignil, ko je ukradel žogo in zabil po protinapadu za 64:40. V 25. minuti je Dragić s košem in dodatnim prostim mestom Cedevito Olimpijo popeljal do prednosti 27 točk (71:44). Izid po tretjem delu igre je bil 80:52, nekaj sekund pred koncem je sicer Blažič zadel trojko za plus 30.

Prednost je bila tolikšna, da so si košarkarji Cedevite Olimpije lahko privoščili kar pet kriznih minut na začetku zadnje četrtine. Turk Telekom je naredil delni izid 12:0. Publika je onemela. A sta jo s košema sredi četrtine znova prebudila Blažič in Omić (84:66). Slednji je večkrat slišal vzklike MVP. Bil je že pri 14 točkah in 14 skokih. Dve minuti pred koncem pa so bili že vsi v dvoran na nogah! Blažič je ukradel žogo in zabil za 89:73. Kapetanovih 20 točk. S tribun je odmevalo "Olimpija, Olimpija". Začelo se je proslavljanje zmage in uvrstitve v četrtfinale. Končni izid je 93:80.

Golemac: S tem se ne zadovoljujemo

Najboljši strelec je bil Blažič z 20 točkami, Omić je zbral 15 točk in kar 16 skokov, Dragić in Pullen pa sta dodala po štirinajst točk.

Jurica Golemac je bil zadovoljen s predstavo svojih varovancev. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Čestitke igralcem za zelo osredotočeno tekmo, za res požrtvovalno igro. Čestitke pa tudi navijačem, ki so bili vrhunski. Upam, da bomo imeli še kakšno takšno tekmo doma. S tem se še ne zadovoljujemo," je v prvi izjavi po tekmi dejal Jurica Golemac. S tako igro gremo lahko tudi do konca.

Vse povedo tudi besede gostujočega trenerja Henrika Rödla: "Čestitke Olimpiji. Bili so boljši. Tri četrtine jih nikakor nismo mogli ustaviti. Kapo dol mojim fantom, da so vztrajali in v zadnji četrtini vsaj nekoliko ublažili poraz. Cedevita Olimpija gre zasluženo v četrtfinale."

Ljubljančani se bodo v četrtfinalu pomerili s turškim Bursasporom, ki je v sredo po podaljšku s 103:95 premagal Partizana. Prva četrtfinalna tekma bo tako 26. ali 27. aprila v Stožicah. Boljši iz obračuna Cedevita Olimpija - Bursaspor bo v polfinalu igral z zmagovalcem tekme Gran Canaria - MoraBanc Andorra.

Cedevita Olimpija : Turk Telekom, foto: Grega Valančič/Sportida:

