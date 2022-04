Pred poslastico sezone opozoril na napake iz Beograda

Slovenski reprezentant Jaka Blažič je v zadnjem obdobju v izjemni formi. Po težavah s hrbtom je zdaj spet pripravljen na vse napore, ob tem je bil 196 centimetrov visoki košarkar ravno danes uvrščen še v najboljšo peterko lige ABA, zdaj pa skupaj s soigralci pri Cedeviti Olimpiji odšteva dni in ure do četrtfinala EuroCupa v sredo v Stožicah, vstopnice so pred sredino poslastico že skoraj povsem razprodane.

"Mislim, da nas v sredo čaka spektakel pred polnimi Stožicami. Z ekipo smo si to s predstavami v zadnjih mesecih tudi zaslužili in smo zelo veseli, da imamo to možnost, da pridemo v polfinale. Čaka nas obračun z izjemno ekipo Burse, ki po mojem mnenju poleg nas trenutno igra najboljšo košarko v EuroCupu. Zagotovo ne bo lahko. Imamo svoje prednosti in cilje, ki jih bomo poskušali uresničiti na tej tekmi. Vsi smo že malce nestrpni," pred tekmo poudarja 31-letni košarkar, ki v tej sezoni EuroCupa v povprečju dosega 15,7 točke in pet skokov na tekmo.

Blažič se veseli igranja pred domačimi navijači. Foto: Grega Valančič/Sportida

Poraz Partizana opozorilo za Olimpijo

Verjetno je le malokdo pričakoval, da bodo Ljubljančani po zmagi v osmini finala tudi v četrtfinalu igrali na domačem parketu, a EuroCup je prejšnji teden postregel s presenečenjem v Beogradu, kjer je Partizan pokleknil pred ekipo Bursasporja. "Z nekaj soigralci smo si skupaj ogledali to tekmo in vsi smo nekako imeli v glavah, da Bursa lahko preseneti, kljub vsem pričakovanjem, da se bo naprej uvrstil Partizan. Skoraj vso tekmo so bili blizu, na koncu so z malo sreče izsilili tudi podaljšek in precej suvereno na koncu tudi zmagali. Verjamem, da je to zanje velik dosežek. Vsi vemo, kako je igrati pred polno beograjsko Areno z njihovimi navijači. Bursa je pokazala zmagovalno miselnost in s tem opozorilo poslala tudi nam," poudarja Blažič.

Olimpija in Bursaspor sta se v tej sezoni pomerila že dvakrat. Na prvi tekmi novembra je bila v Turčiji s 93:84 boljša domača ekipa, v začetku februarja pa je v Stožicah prepričljivo, s 103:86, slavila slovenska ekipa. "Dinamika v ekipi Bursasporja se je od teh dveh tekem zelo, zelo spremenila. Imajo pet, šest igralcev, ki bi lahko igrali tudi v nekaterih bogatejših evropskih klubih. Zelo dobro so vodeni in vsak igralec natanko ve, kaj je njegova vloga. V njihovi igri ni naključij. So agresivni v obrambi, strpni v napadu. To je kompletna igra, ki je nikakor ne smeš podcenjevati," pravi slovenski reprezentant.

Olimpija se je z Bursasporjem v tej sezoni pomerila že dvakrat. Obe ekipi sta bili uspešni po enkrat. Foto: Luka Vovk/Sportida

Veseli se igranja pred domačimi navijači

V taboru slovenskih prvakov se zavedajo, da nasprotnika nikakor ne smejo podcenjevati. "Tekmo Burse s Partizanom sem si ogledal še v posnetku in sem opazil, da je Partizan igral zelo na silo. Čutilo se je, da so pod velikim pritiskom zmage, zato so nekateri igralci nekaj dodali, s tem pa nekako zrušili ritem ekipe. Najpomembnejše je, da ima vsa ekipa en skupen cilj, to je zmaga. Vsak posameznik se bo moral podrediti ekipi in temu, da na koncu pridemo do zmage. Verjamem v to, da bo občinstvo naš šesti igralec na parketu. Prejšnji teden smo deloma že izkusili, kako lepo je igrati pred polnimi tribunami, in mislim, da bo v sredo še boljše," je prepričan Blažič, ki se veseli igranja pred domačimi navijači.

"Podatek, da bo dvorana polna, pomeni dodatno vznemirjenost in tudi motivacijo na treningih, da damo še več, da smo še bolj osredotočeni. Jaz se ne spomnim, kdaj sem se nazadnje toliko, tudi taktično, pripravljal na eno samo tekmo. Vse to prinese s seboj ta evforija, ki trenutno vlada v Ljubljani," zadovoljstva in pričakovanj ne skriva slovenski reprezentant.

Stožice so pred sredinim spektaklom skoraj razprodane. Foto: Grega Valančič/Sportida

Kot pravi, bo prednost domačega igrišča v sredo še kako pomembna. "Izkusili smo tudi igranje v Turčiji in imajo zelo neugodno občinstvo. Verjamem, da se bodo oni zdaj pri nas počutili podobno. Upam, da bomo leteli na krilih navijačev. Imamo načrt, ki ga pripravljamo že od četrtka, vanj verjamemo. Pomembno je, da gojimo svojo hitro igro. Mogoče je pomanjkljivost Burse to, da ima omejeno rotacijo, in če bomo igrali na svoj način, s hitro tranzicijsko igro, bodo zagotovo v končnico tekmo vstopili utrujeni," pravi Blažič.

Nasprotnik s številnimi orožji

Igro Burse na zadnjih tekmah vodi odlični Andrew Andrews. "Potem ko je njihov glavni strelec odšel v CSKA, je on prevzel odgovornost v napadu, tako da bo pozornost usmerjena nanj. Mogoče je presenečenje sezone Turek Onuralp Bitim, ki igra odlično in bo zagotovo tarča velikih evropskih klubov po koncu sezone. Dereka Needhama poznano že iz jadranske lige, je zelo timski igralec in je zelo samozavesten. Tu sta še David Dudzinski, ki dobro izpolnjuje zahteve trenerja, in pa pod košem Kevarrius Hayes. Imajo kakovostno ekipo. Potem pa imajo na klopi še Johna Hollanda, ki je pred dvema mesecema še igral v evroligi. Ostali so Turki, ti opravljajo posel, ki ga od njih zahtevajo," je na glavne nevarnosti turške ekipe opozoril kapetan Olimpije.

Ljubljanska ekipa bo lovila uvrstitev med najboljše štiri ekipe evropskega pokala. Foto: Grega Valančič/Sportida

Ljubljansko ekipo do konca sezone čaka peklenski ritem. Ob EuroCupu jih v soboto čaka še četrtfinalna tekma lige ABA proti Igokei. "Trenutno imamo v glavah samo evropski pokal. Po sredini tekmi pa se bodo tekme preusmerile k sobotnemu obračunu z Igokeo. Obe tekmovanji sta pomembni, obe prinašata nekaj, kar si naš klub želi, in to je evroliga. Vesel sem, da smo se znašli v takšnem položaju, ki je povsem drugačen kot lani," se spominja Blažič, ki si skupaj z ekipo želi napraviti korak naprej.

Ob odličnih predstavah Olimpije se večkrat in vse bolj na glas omenja tudi igranje v najmočnejšem evropskem tekmovanju, evroligi. "Seveda imamo vsi v ekipi velik motiv po igranju evrolige, ki je najmočnejše evropsko tekmovanje, a do tega je še zelo daleč. Imamo izkušeno ekipo, tako da se vsi zavedamo, da ne smemo gledati predaleč. Najprej nas čaka tekma četrtfinala, šele potem bomo razmišljali naprej. Smo na pravi poti, kar je zelo pomembno. Motivacije pa nam ne bo zmanjkalo do konca karier, saj hočemo biti vsak trenutek boljši in boljši," je še poudaril Blažič.

