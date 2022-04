Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Košarkar Crvene zvezde Nikola Kalinić, Kevin Punter in Zach LeDay iz Partizana, Jaka Blažić iz Cedevita Olimpije in Kenan Kamenjaš iz Studentskog centra so bili izbrani v idealno peterko regionalne košarkarske lige Aba.