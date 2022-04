Po klavrnem koncu med elito: Psihološko smo v slabem stanju

Košarkarji Krke so v petek z novim porazom sklenili klavrno sezono v ligi ABA. Novomeščani so na 26 tekmah zmagali le štirikrat, kar je pomenilo zadnje 14. mesto v jadranski družbi in izpad v drugoligaško konkurenco. "To je to bila zame najtežja tekma, kajti uradno smo izpadli iz lige, naslednje leto pa bomo videli, kako naprej," je po tekmi dejal Krkin strateg Dalibor Damjanović.