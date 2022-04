Mladi up Cedevite Olimpije predčasno končuje sezono

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Habot je v Olimpijo prišel poleti in v drugem delu sezone dobil prvo priložnost za dokazovanje. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Neprijetna vest za Cedevito Olimpijo v dneh, ko igra na treh frontah. Mladi up Blaž Habot, ki nastopa v državnem prvenstvu, si je na zadnji tekmi poškodoval koleno in mora predčasno skleniti sezono.

Blaža Habota, nadarjenega centra Cedevite Olimpije, ki se je ljubljanski zasedbi pridružil pred začetkom tekmovalne sezone 2021/22, v nadaljevanju sezone ne bomo več videli na parketu. Habot je v sredo predčasno končal obračun slovenskega državnega prvenstva s Šenčurjem, saj je po tem, ko ga je tekmec udaril v glavo, nerodno pristal na desni nogi. Dodatne preiskave so pokazale, da si je poškodoval sprednjo križno vez in meniskus. Čakata ga operacija in rehabilitacija.

Prvi del sezone je Blaž Habot odigral za Ilirijo. Foto: Vid Ponikvar/Sportida V tej sezoni je v dresu zmajev zaigral na dveh tekmah eurocupa, treh tekmah pokala Spar in sedmih tekmah slovenskega državnega prvenstva. V evropskem pokalu je skupno dosegel štiri točke, v pokalu Spar je v povprečju dosegal 3,7 točke, v slovenskem državnem prvenstvu pa 9,0 točke in 5,1 skoka na tekmo.

Sezono je Habot kot posojeni košarkar Cedevite Olimpije začel pri Nutrispoint Iliriji, za Ilirijane pa je na 12 tekmah slovenskega državnega prvenstva v povprečju dosegal 9,8 točke in 4,8 skoka na tekmo. Priložnost je dobil tudi že na pripravah s slovensko člansko reprezentanco.