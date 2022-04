"Vrti se mi film iz Malage. Če se bo dobro zavrtel, bomo dvignili pokal."

Težko pričakovani košarkarski večer v Stožicah ni razočaral - osmina finala EuroCupa za Cedevito Olimpijo. Prva tekma izločilnih bojev evropskih tekmovanj za Olimpijo po dveh desetletjih. Ekipa iz Ankare Turk Telekom je bila na kolenih že ob polčasu, ki so ga Ljubljančani dobili za 22. V drugem delu so največ vodili za 30. Končni izid 93:80. Za piko na i pa še vzdušje, kakršnega na klubski košarkarski tekmi v Stožicah ni bilo od tiste sezone Olimpije, ko je pred dobrim desetletjem pod vodstvom Jureta Zdovca igrala še v evroligi. "Vrhunski prvi polčas. Ko žoga gre, ko igramo kot ekipa, se z nami lahko kosa le malo ekip," je samo v nekaj stavkih na najboljši način srečanje povzel trener Jurica Golemac. "Na začetku smo imeli malo težav z napadalnim skokom. Rad bi, da bi še bolje pobirali žoge. Če dobro skačemo, nas je res težko ustaviti."

"Hvala navijačem. Od srca."

Zahvala navijačem Foto: Grega Valančič/Sportida Po napredovanju med osem najboljših moštev v evropskem pokalu je pred novinarje stopil še Alen Omić. Dal je 15 točk in imel 16 skokov. Na igrišču daje veliko energije, v pogovoru z novinarji pa je vedno iskren in čustven. "Čestitam soigralcem. Zelo lepa tekma za nas. Gremo naprej. Vemo, kaj nas čaka prihodnji teden. Dobro se moramo pripraviti. Tudi malo spočiti. Ne smemo poleteti. Moramo ostati trdno na tleh. V tej sezoni lahko dosežemo veliko." S tribun so mu navijači večkrat vzklikali "MVP, MVP". "Lepo je to slišati. Jaz sem pač igralec, ki daje energijo, pozitivnost, trdoživost. Ko sem na terenu, hočem samo zmagati. Ne gledam, koliko imam točk, hočem samo zmagati. Hvala navijačem. Od srca. Še več bom dal za svojo Olimpijo. Hvala, da so prišli v takem številu. Če bi jih bilo vedno toliko, bi bila Olimpija že v evroligi. Navijači so šesti igralec. Ob toliko igralcih je lažje igrati."

Cedevita Olimpija : Turk Telekom, foto: Grega Valančič/Sportida:

Na parketu je bilo nekaj minut veselja, v slačilnici je trener Jurica Golemac hitro pomiril evforijo. Dosegli niso še ničesar. Sposobni se še več od četrtfinala. "Tako je rekel naš šef, naš trener. To je samo en korak. Gremo naprej. Ne vemo, kaj nas čaka. Ne vemo, kako se bo končala tekma Partizan - Bursaspor. Moramo iti s tako energijo, voljo, motivacijo, kamorkoli bo potrebno. Igrati moramo kot ekipa, kot ena velika družina," trezno in odločno proti četrtfinalu gleda center Cedevite Olimpije.

Četrtfinalnega nasprotnika bodo dobili po sredini tekmi Partizan - Bursaspor. "Ne morem reči, da je Bursa slabša ekipa do Partizana, ker je v zadnjem mesecu, dveh zelo močna ekipa. Ne bom nobenega izbral. Naj se tekma začne. Ko se bo končala, se bomo pripravili na nasprotnika. Nas pa pred tem čaka še ena tekma lige ABA." V petek igrajo zaostalo tekmo regionalnega tekmovanja v Beogradu s FMP. "To tekmo bomo izkoristili kot trening za tekmo," je dejal trener Golemac.

"Naš tek, naše trojke, to smo mi"

Kapetan Jaka Blažič je dal 20 točk. Igra v življenjski formi. Foto: Grega Valančič/Sportida Navijači so navdušeni nad novo Olimpijo tudi zaradi atraktivne igre: trojke, ukradene žoge, zabijanja, lepe podaje. Proti hitri košarki v zadnjih dveh mesecih in pol, ko je Cedevita Olimpija dosegla devet zmag v EuroCupu, nihče nima pravega odgovora. "Mi smo taka ekipa. Veliko tečemo, veliko imamo ritma. Tako nam je všeč. Tako tudi treniramo. Tako bo do konca sezone. Naš tek, naše trojke, to smo mi. Na tem bomo vztrajali. To nam prinaša zmage," je ključ za zmagoviti niz izpostavil Omić. Pa seveda tudi obramba in skok. Tega so dobili z 41:34. Ker so obenem nosilci igre še domači igralci - Jaka Blažič je bil z 20 točkami prvi strelec Olimpije -, je občinstvo ekipo zdaj res vzelo za svojo.

Vrti se mu film iz Malage

Za osebni rekord mu je zmanjkal en skok. Foto: Grega Valančič/Sportida Omić je EuroCup že osvojil, in sicer spomladi 2017, ko je bil član Malage. "Iskreno, kot da se mi vrti film za nazaj. Tako sem se počutil tudi v Malagi. Tudi tam je bilo napeto. Prišel sem januarja. Potrebovali so zmage, da so se prebili naprej. Vrti se mi isti film. Če se bo dobro zavrtel, bomo spet dvignili pokal. Upam in verjamem v svojo ekipo. To si vsi želimo. Mislim, da je to to od mene. Preveč govorim. Moram na dopinški test. Že tretjič v tej sezoni. Ne vem, zakaj," je iskren pogovor z novinarji končal nekdanji slovenski reprezentant. Morda na test zaradi kar 16 skokov, smo mu dejali v šali. "16? Uuu. Še en mi je manjkal za rekord. Ampak v redu. Družba, adijo." Poslal nam je še poljub in v prešernem vzdušju je bila končana novinarska konferenca. Večer v Stožicah, ki se ga bomo spominjali vsi: košarkarji, navijači in novinarji.