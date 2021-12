"Mogoče je na vidiku novi Gašper Vidmar," o Blažu Habotu pravi trener Ilirije Saša Dončić. "Ni skrivnost, da je fant zelo shujšal, kar pove, da ima željo in voljo." In morda postane prvi center slovenske reprezentance za naslednjih deset let.

Blaž Habot Foto: Vid Ponikvar/Sportida Pred letom in pol je imel 172 kilogramov. Da bi lahko unovčil svoj košarkarski talent in postal profesionalni košarkar, je moral shujšati. In mu je uspelo. Blaž Habot, 20-letni Mariborčan, ima danes 125 kilogramov. Poleti je podpisal za Cedevito Olimpijo, trenutno se še kali v dresu Ilirije. Zna zadeti tudi za tri, ni pa skrivnost, kaj ima najraje: zabijanja. "Da, to je del moje igre. V tem uživam. S tem poskušam dvigniti navijače, dvigniti energijo v ekipi," mu kar zažarijo oči, ko ga vprašamo o zabijanjih. S surovo močjo, 208 centimetri in 125 kilogrami lahko postane dominanten košarkar pod obročem. Navijači ga kličejo tivolski Shaq.

V prvi ligi ima po devetih odigranih tekmah povprečje 11 točk in pet skokov na tekmo. Konstantnost še išče. A to je šele njegova druga sezona, ko trenira dvakrat na dan. "Upam, da bom redno dajal 15 plus točk. Upamo na sedem plus skokov. Ampak ni toliko pomembna statistika, samo da zmaga ekipa." Mlada ekipa Ilirije ima v prvi ligi pet zmag, štiri poraze. "Napredek je velik. Zadovoljstvo je. Lahko bi bilo seveda še boljše. Da, ekipa je mlada. Dobro delamo, dobra kemija je med nami. Mislim, da bomo imeli do konca leta dobre rezultate."

Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Ilirija idealna odskočna deska

Foto: Vid Ponikvar/Sportida Zanj in za druge mlade talente, kot sta na primer še Dan Duščak in Saša Ciani, je Ilirija idealen klub. "Posebnost mladih je, da imajo vzpone in padce. So dobre tekme in so slabe tekme. Prednost našega kluba je, da so slabe tekme dovoljene. Kar zadeva njihov pristop, delo, nimamo niti ene pripombe. So pravi profesionalci. Tudi v prihodnje si želimo biti odskočna deska za mlade igralce, ki prihajajo na člansko prizorišče," poudarja trener Saša Dončić.

"Nadarjen je, močan, skočen, inteligenten. Mislim, da se mu obeta zelo zelo lepa kariera. To so pričakovanja. A za to bo moral še veliko garati, dobivati minutažo, dobiti kilometrino," o svojem varovancu, ki ga je opazil že pred letom dni, ko je še igral na Polzeli, pripoveduje Dončić. "Verjamem, da ima Slovenija z njim dobrega igralca v centru za naslednjih deset let."

Primerjava z Lorbkom in Vidmarjem

Saša Dončić Foto: Vid Ponikvar/Sportida Tako največji slovenski klub Olimpija kot reprezentanca že vrsto let išče robustnega domačega centra. "Dejstvo je, da smo v zgodovini kar slabo delali s centri oziroma niti nismo imeli veliko visokih igralcev. Slovenija je bila vedno znana po tem, da se tukaj bolj kalijo dobri branilci kot pa visoki igralci. Zdaj pa imamo material, da lahko s kom delamo," pojasnjuje Dončić. Primerjajo ga z Erazmom Lorbkom in Gašperjem Vidmarjem. "Primerjava z Lorbkom in Vidmarjem je seveda fenomenalna."

Hvaležen selektorju Sekuliću

Na zadnji reprezentančni akciji je prvič treniral z našo olimpijsko ekipo. "Izkušnja je bila fantastična. Hvaležen sem selektorju, da me je sploh poklical v štirinajsterico. Fantje so super, lepo so me sprejeli." Na tekmah s Hrvaško in Švedsko v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2023 sicer ni zaigral, je pa dobil veliko koristnih nasvetov. Tudi Dončića veseli, da so 20-letnika povabili na priprave v Koper. "Všeč mi je, kako dela reprezentanca. Da so zraven mladi kot 10., 12. igralci, četudi ne igrajo. Mlade fante je treba poriniti v reprezentanco. Da malo začutijo ta utrip, kaj pomeni reprezentanca. Mislim, da mora biti to zanj motiv, da dokaže in upraviči to zaupanje košarkarske zveze oziroma selektorja."

Shujšal je za dobrih 45 kilogramov. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

V letu in pol izgubil 45 kilogramov

Foto: Vid Ponikvar/Sportida Habota je javno pohvalil tudi kapetan Edo Murić. Za njegovo izjemno predanost, da se je odločil shujšati, da bi postal profesionalni košarkar. "Nočem, da mi to stopi v glavo. Poskušam ostati skromen. Seveda je pohvala zlata vredna, sploh od kapetana reprezentance."

S spremembo prehrane in intenzivnimi košarkarskimi treningi je v letu in pol izgubil več kot 45 kilogramov. Ko je podpisal s Polzelo, da zaigra v prvi ligi, je sprejel odločitev, da mora spremeniti svoje življenje, svoje telo. "Če sem odkrit, niti ni bilo zelo težko. Šlo je kar hitro. Težje je bilo potem oblikovati telo, da je vse tako, kot mora biti, da ne bi prišlo do poškodb. Pri velikem hujšanju je težava, da se lahko pojavijo poškodbe." Danes je sam nad spremembo navdušen. "Sploh ne vem, kaj naj rečem, ampak to je bil res korak na boljše. Upam, da tudi življenjski korak. Vse je lažje: skočiti, tekati, hitrejši sem."

"Upam, da smo ga zdaj našli v meni"

Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Sam bo najsrečnejši, če bo čez nekaj let res prav on rešitev slovenske reprezentance na centrskem položaju. "Da, upamo, da smo ga zdaj našli. Da so ga našli v meni. Če so iskali to, upam, da jim lahko jaz to prinesem," je z nasmeškom, a nekoliko sramežljivo pogovor sklenil Habot. Seveda pa ga zato čaka še veliko dela, tako pod obročem kot pri pridobivanju samozavesti. Naslednji korak oziroma naslednja želja je, da bi že naslednjo sezono zaigral za Cedevito Olimpijo. Športni direktor Sani Bečirović ga na tekmah pogosto spremlja.