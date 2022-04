Krka se poslavlja z 22. porazom, Olimpija do zmage v zadnjih sekundah

Dalibor Damjanović in njegova Krka se od lige ABA 1 poslavljajo s štirimi zmagami in 22 porazi.

Dalibor Damjanović in njegova Krka se od lige ABA 1 poslavljajo s štirimi zmagami in 22 porazi. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Redni del lige ABA se končuje z zaostalimi tekmami 16. kroga. Prinesel je 22. poraz zadnjeuvrščene Krke, ki tako iz lige izpada z zgolj štirimi zmagami. Cedevita Olimpija je s prostima metoma Zacha Augusta tri sekunde pred koncem premagala FMP s 77:75 in dosegla 18. zmago. Že pred to tekmo so si zagotovili četrto mesto.

Košarkarji Krke so v zaostali tekmi 16. kroga regionalne lige Aba izgubili proti Megi z 62:79. Zadnjeuvrščeno moštvo je sicer že 10. aprila ostalo brez možnosti za obstanek med regionalno elito, zdaj pa je doživelo še 22. poraz in sezono sklenilo z razmerjem 4:22.

Novomeščani, ki so zadnjo zmago v tem tekmovanju slavili 6. marca, so tudi tokrat slabo začeli in si že po prvi četrtini nabrali zaostanek 13 točk. V drugi so se sicer približali na vsega pet točk (22:27), a so se Srbi do polčasa znova odlepili na +14. V drugem delu dvoboja se razmerje moči na parketu novomeške dvorane ni spremenilo. Gosti so v zadnji četrtini še nekoliko oplemenitili prednost in zanesljivo zabeležili deseto zmago v sezoni.

Pri domačih sta po 13 točk dosegla Leon Stergar, ki je ob tem pobral še devet skokov, in Jurij Macura. Dvomestno število točk je presegel tudi Rok Stipčević z 11.

Za Olimpijo trening tekma za Bursaspor

Foto: FMP Ljubljančani so slabo odprli obračun, po zaostanku 9:19 pa so zaigrali veliko boljše in prvo četrtino končali s 24:23. Do konca polčasa so imeli vse niti igre v svojih rokah, tik pred odhodom na veliki odmor pa so si priigrali prednost 14 točk (44:30).

Izbranci Jurice Golemca so v drugem polčasu popustili, kar so gostitelji izkoristili in jih v začetku zadnje četrtine pahnili v zaostanek (60:62). V končnici dvoboja se je tehtnica nagibala na eno in drugo stran, 42 sekund pred koncem pa je Edo Murić zadel trojko in zmaje popeljal v vodstvo s 73:72.

Po domači minuti odmora je Bryce Jones 24 sekund pred koncem zadel za vodstvo FMP s 74:73, po gostujoči minuti odmora pa je Zach Auguste zadel oba prosta meta za novo vodstvo Olimpije s 75:74. Pet sekund pred koncem je Danilo Tasić zadel enega od dveh prostih metov, Ljubljančani pa so nato v svojem zadnjem napadu - po dveh zadetih prostih metih Augusta in ubranitvi zadnjega napada gostiteljev tri sekunde pred koncem - le dosegli deveto zmago na zadnjih desetih tekmah v tem tekmovanju.

Partizan in Crvena zvezda sta se uvrstila neposredno v polfinale. Budućnost bo na dve zmagi za polfinale igrala s FMP, Cedevita Olimpija pa z Igokeo. Prvi tekmi bosta konec meseca.

Liga ABA, zaostale tekme 16. kroga:



Petek, 22. april:

Krka : Mega 62:79

Macura in Stergar po 13, Stipčević 11; Matković 14, Jović in Rudan po 13



Cibona : Zadar 80:73

Gagić 20, Prkaćin 16; Marčinković 25, 9 sk.



FMP : Cedevita Olimpija 75:77

Jones 23, Tasić 20, Izundu 16; Auguste 15, Blažić 13, Ejim 11



Sobota, 23. april:

13.00 Crvena zvezda - Igokea

17.00 Borac - Mornar

19.00 Split - Budućnost



Sobota, 15. januar:

Studentski centar : Partizan 83:93



Končno lestvica rednega dela sezone:



1. Partizan 22 zmag - 4 porazi - 48 točk

2. Crvena zvezda 23 - 2 - 48

--------------------------------------------------

3. Budućnost 18 - 7 - 43

4. Cedevita Olimpija 18 - 8 - 43

5. Igokea 15 - 10 - 40

6. FMP 25 - 15 - 40

--------------------------------------------------

7. Studentski centar 12 - 14 - 38

8. Cibona 11 - 15 - 37

9. Mega 10 - 16 - 36

10. Mornar 10 - 15 - 35

11. Zadar 8 - 18 - 34

12. Borac 8 - 17 - 33

13. Split 6 - 19 - 31

14. Krka 4 - 22 - 30