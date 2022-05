Nikola Jokić je imel v povprečju 27,1 točke, 13,8 skoka in 7,9 podaje na tekmo. Srb je v tej sezoni postal prvi igralec v zgodovini z najmanj 2000 točkami, 1000 skoki in 500 podajami v sezoni, je sporočila NBA.

Poglejte, kako so Jokića presenetili v Somborju:

Surprise in Sombor✈️🇷🇸 We flew to Serbia to surprise the BACK-TO-BACK MVP! And, wow, this moment was special. pic.twitter.com/aFvIEDgnSj