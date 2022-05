Dončić se ne more nehati smejati #video

Nekako v stilu Dirka Nowitzkega iz leta 2011 Luka Dončić pelje voz Dallas Mavericks v letošnji končnici. Takratni izkupiček je bil naslov prvaka lige NBA, v tovrsten uspeh verjamejo pri Teksašanih tudi letos. V prvi vrsti slovenski košarkarski virtuoz, ki je začaral prav vse v odločilni sedmi tekmi polfinala zahodne konference proti Phoenix Suns, ki so jo Mavs dobili s kar 123:90.

Na začetku dvoboja je z uspešnimi napadalnimi akcijami hitro utišal vse prisotne in posledično dvignil soigralce. Zlasti Spencerja Dinwiddieja in pozneje še Jalena Brunsona. Skupaj so dosegli 89 od 123 točk Dallasa – od tega jih je Luka prispeval 35, Spencer 30 in Jalen 24.

Dončić jih je imel že ob polčasu 27 na svojem računu. In ravno toliko točk so dopustili košarkarji Dallasa igralcem Phoenixa, ki niso našli načina, kako se zoperstaviti agresivni obrambi tekmeca. "Seveda vem. Videl sem na semaforju," je Dončić po koncu tekme na vprašanje, ali je vedel, da je dosegel toliko točk v prvem polčasu kot celotna ekipa Phoenixa, odgovoril z velikim nasmehom na obrazu in nadaljeval: "Naša obramba je bila odlična. Ekipna zmaga je bila. Vsi so igrali izjemno. Vse smo pustili na parketu. Ponosen sem na ekipo."

Finalna serija zahodne konference med Golden State Warriors in Dallas Mavericks 1. tekma, četrtek, 19. maj 3.00, Golden State Warriors – Dallas Mavericks 2. tekma, sobota, 21. maj 3.00, Golden State Warriors – Dallas Mavericks 3. tekma, ponedeljek, 23. maj 3.00, Dallas Mavericks – Golden State Warriors 4. tekma, sreda, 25. maj 3.00, Dallas Mavericks – Golden State Warriors Morebitna 5. tekma, petek, 27. maj 3.00, Golden State Warriors – Dallas Mavericks Morebitna 6. tekma, nedelja, 29. maj 3.00, Dallas Mavericks – Golden State Warriors Morebitna 7. tekma, torek, 31. maj 2.00, Golden State Warriors – Dallas Mavericks

"Zabavam se. Ko se, igram najboljšo košarko."

Dallas je uganko rešil že v prvem polčasu, ki ga je dobil s 57:27. Superiorna predstava v odločilni tekmi da vedeti, kakšen karakter ima ekipa. In to ekipo je ob robu spremljal veliki Nowitzki. "Vesel je bil. Vsakdo pridobi samozavest, ko ga vidi sedeti ob parketu. Tudi na gostovanju. Hvaležni smo. Dirk je Dirk. Bil je prvak, vse je. Vsak trener, igralec je hvaležen, da je tam," je o mentorju dejal zdajšnji prvi mož Dallasa.

Dirk Nowitzki je spremljal ekipo Dallas Mavericks na gostovanju na odločilni tekmi. Foto: Reuters

Užival je v odločilni tekmi. Iz vesolja se je videlo, kako se je počutil v dvorani v Phoenixu, kjer je grenil življenja prav vsem, ki so stiskali pesti za Suns: "Zabavam se. Ko se, igram najboljšo košarko. Nisem bil jaz, ki je prinesel zmago. Celotna ekipa jo je. Ne spomnim se, da bi kdo na gostovanju zrežiral takšno predstavo v odločilni tekmi. Ponosen sem na fante. Vedno pravim, da je ekipa posebna. Igramo trdo v obrambi. Težko nas je zaustaviti. Pred serijo nas ni nihče izbral, da bomo napredovali. Po prvih dveh tekmah se je obramba izboljšala. In to je bilo ključno, da smo izločili Phoenix."

"Rad imam takšne tekme, vsa garderoba je verjela"

Na vprašanje, ali je sploh čutil pritisk sedme tekme, je odgovoril: "Rad imam takšne tekme. Pritisk je. Vem, da smo bili v podrejenem položaju, a je vsa garderoba verjela. Neverjetno smo igrali."

Košarkarji Dallasa so povsem zaustavili najnevarnejša orožja Phoenixa. Devin Booker je dosegel skromnih 11, Chris Paul deset, Deandre Ayton pet točk. Zlasti prva dva sta bila velika dolžnika, v tej seriji pa sta se med drugim posmehovala prav Dončiću. Verjetno se spomnite, kako je Booker v enem napadu na peti tekmi, ki so jo Sonca dobila, ob prekršku Dallasa v kamero dejal: "The Luka special (Luka je poseben, op. a.)."

Verjetno se prav tako spomnite po koncu druge tekme – Phoenix je vodil v zmagah z 2:0 –, ko sta si na novinarski konferenci Paul in Booker na vprašanje, kako se bosta prilagodila in pripravila na igro proti igralcu Dončićevega kalibra, izmenjala pogled. Videti je bilo, kot da sta se poskušala zadržati, da se ne bi zasmejala. Njun posnetek je nemudoma obšel svet in tudi nanju so začeli kazati s prstom. V nadaljevanju serije sta dobila učno uro s strani slovenskega košarkarskega virtuoza, Paul pa je denimo izgubil že sedmo zaporedno odločilno tekmo v končnici lige NBA.

"Ne morem se nehati smejati"

Luka je vanjo vstopil tretjič, odkar je del elitnega košarkarskega klubskega tekmovanja. Do letošnjega je dvakrat izpadel v prvem krogu in obakrat proti Los Angeles Clippers. V aktualnem je naredil dva koraka naprej. Lahko rečemo kar tri, ker je uspešno opravil izpit še na odločilni tekmi. Lani je denimo izgubil prav po sedmem obračunu. "Pred tekmo so me že vprašali, kaj sem se naučil. Veliko, tako iz šeste kakor sedme tekme. Dve priložnosti smo imeli. Naša ekipa je posebna," je odgovoril Dončić.

Vrhunci tekme med Phoenix Suns in Dallas Mavericks

Pred njim in soigralci je finale zahodne konference, v katerem bo nasproti stala zasedba Golden State Warriors na čelu s Stephom Curryjem. "Zelo sem vesel. Ne morem se nehati smejati. Vesel sem. Zaslužili smo si. Celotno serijo smo igrali dobro. Mogoče kakšno tekmo nismo bili pravi. Verjeli smo. Vsi smo verjeli. Vesel sem," je bil presrečen slovenski superzvezdnik.

V letošnji sezoni sta se ekipi pomerili štirikrat, od tega so tri dvoboje dobili igralci Dallasa, kar je dober obet pred začetkom serije. A se v taboru Dallasa zavedajo, da so bili tudi košarkarji Phoenixa boljši do začetka serije, kaj se je zgodilo nato, pa vsi vemo.