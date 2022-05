Legenda lige NBA prehvalil Dončića

Kar so pokazali košarkarji Dallas Mavericks na odločilni tekmi polfinala zahodne konference, je bila prava poezija. Visoka zmaga na najpomembnejši tekmi odmeva v košarkarskem svetu. Strokovnjaki secirajo predstavo, ki so jo zrežirali Luka Dončić in soigralci. Legendarni Charles Barkley je izpostavil, kaj vse slovenski košarkarski virtuoz pomeni za Dallas.

V seriji med Dallas Mavericks in Phoenix Suns sta verjetno več simpatij do zadnjih gojila Shaquille O'Neal in Charles Barkley, ki sta v svojih karierah igrala za Sonca. Orjak O'Neal je bil celo soigralec našega Gorana Dragića, ko je ta vstopil v najmočnejšo ligo na svetu.

Oba sta bila v noči na ponedeljek šokirana, ko sta spremljala odločilno sedmo tekmo konferenčnega polfinala. Dallas je že ob polčasu vodil s 57:27, kar je utišalo Barkleyja, na koncu pa se je v finale Zahoda prebil z več kot suvereno zmago s 123:90.

"Ta tekma jih bo žrla vse poletje," je nazorno povedal O'Neal. Phoenix je bil vendarle favorit te serije, najboljša ekipa lige NBA po rednem delu, lani je igral v velikem finalu in izgubil proti Milwaukee Bucks. Pričakovalo se je, da bodo naredili korak naprej in v Arizono prinesli krono.

"Najboljša stvar za Dallas je bila, da se je Luka poškodoval"

A je sledila Dallasova zaušnica v režiji Luke Dončića in druščine. Prav slovenski košarkar je z izjemnim začetkom dvignil moralo soigralcem, ki so v nadaljevanju igrali kot v transu. Dončić je k zmagi prispeval 34 točk, s po 30 oziroma 24 točkami pa sta se mu pridružila še Spencer Dinwiddie in Jalen Brunson.

"Nima strahu, ima sposobnost narediti nekaj več. Ko pride v ritem, ga je težko zaustaviti. V prvi četrtini se je načrt Phoenixa že izjalovil," je bil jasen Kenny Smith, ki je s Houston Rockets dvakrat v karieri (v letih 1994 in 1995) osvojil ligo NBA.

V studijskem delu po koncu obračuna pa je bistveno več hvale na račun Dallasa in Dončića namenil Barkley: "Najboljša stvar za Dallas je bila, da se je Luka poškodoval (Luka se je poškodoval na zadnji tekmi rednega dela in izpustil uvodne tri tekme serije z Utah Jazz, op. a.). Dinwiddie in Brunson sta proti Utahu zrasla. Zdaj imata samozavest. Luka se je vrnil. Zasluge za to ima Jason Kidd. Ko so izgubili na prvi tekmi, so začeli igrati z nižjo peterko, skušali zadeti od daleč."

"Lukova samozavest se širi med vse. Komaj čakam na naslednjo serijo Dallasa."

Nato je izpostavil vrednost slovenskega košarkarskega superzvezdnika: "Luka je Luka. Nima strahu. Povrhu vsega misli, da je najboljši na svetu in da ga nihče ne more ustaviti. Ko so ob njega postavili nižjega košarkarja, je bil zadnji videti kot miška. Ko ga je pokrival visoki igralec, se je lotil tudi njega. Ko je v elementu, je neustavljiv. Lukova samozavest se širi med vse. Komaj čakam na naslednjo serijo Dallasa. Zavedajo se, da imamo tri košarkarje, ki lahko zadenejo, zato se je težko pripraviti na njih, ker moraš nenehno paziti, da se ne razigrajo."

Foto: Getty Images

Dallas bo sezono nadaljeval v konferenčnem finalu, kjer mu bodo nasproti stali košarkarji Golden State Warriors, medtem ko bo v vzhodni konferenci finale med Miami Heat in Boston Celtics.

Golden State bo imel v dvoboju z Dallasom prednost domačega terena, saj je v rednem delu zbral eno zmago več in bil na tretjem mestu zahodne konference tik pred Dončićevim klubom. Serija se bo začela v noči na četrtek, vse tekme – izjema bo morebitna sedma – pa se bodo začele ob 3. uri zjutraj po slovenskem času.