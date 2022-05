Kar je naredil Dončić, odmeva po vsem svetu

Da so Američani nori na statistiko, je jasno praktično na vsakem koraku. Izjemno podrobno spremljajo dosežke košarkarjev v ligi NBA in tudi na odločilni tekmi polfinala zahodne konference so ob zmagi Dallas Mavericks proti Phoenix Suns izbrskali nekaj zanimivih podatkov. Jasno, največ je povezanih z Luko Dončićem, ki je bil gonilna sila ob velikem zmagoslavju teksaškega moštva.

Luka Dončić (35 točk, deset skokov, štiri asistence), Spencer Dinwiddie (30 točk), Jalen Brunson (24 točk, šest skokov) so bili možje, ki so grenili življenja navijačem in v prvi vrsti košarkarjem Phoenix Suns v odločilni sedmi tekmi polfinala zahodne konference.

Na koncu se je omenjena trojka veselila velike zmage s 123:90 in predvsem napredovanja v konferenčni finale, kjer se bo od četrtka naprej udarila z zasedbo Golden State Warriors.

Luka in Spencer sta v prvem polčasu igrala kot v transu. Dončić je dosegel 27 točk, kolikor jih je premogla celotna ekipa Phoenixa. Američani so nemudoma izbrskali podatek, da je Dončić prvi v zadnjih 25 letih, ki je v izločilnih bojih dosegel toliko ali presegel število točk, kot jih je doseglo nasprotno moštvo.

Luka Doncic had 27 points in the first half.



The Suns had 27 points in the first half.



Doncic is the first player in the last 25 postseasons to equal or exceed the opposing team's point total in a half. pic.twitter.com/W5Unt2MRzi — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) May 16, 2022

Dončić in Dinwiddie sta prva košarkarja po letu 1997, ki sta v odločilni sedmi tekmi v enem polčasu dosegla 20 ali več točk. Takrat je to v dresu New York Knicks uspelo Patricku Ewingu in Allanu Houston, le da sta "kratkohlačnika" do teh številk prišla v drugem polčasu.

Luka Doncic and Spencer Dinwiddie are the first pair of teammates to each have 20 points in a half in Game 7 since Patrick Ewing and Allan Houston 1997 for the Knicks against the Heat (2nd half). pic.twitter.com/OAbbwxaZw6 — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) May 16, 2022

Luka je prav tako postal drugi najmlajši košarkar, ki je v odločilni tekmi končnice dosegel vsaj 35 točk in deset skokov. Rekord je še vedno v lasti Toma Heinsohna, ki je igral za Boston Celtics.

Luka Doncic is the 2nd youngest player in NBA postseason history with 35 points & 10 rebounds in a game 7 (Tom Heinsohn - 22 years, 230 days). pic.twitter.com/1bDIi3KP06 — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) May 16, 2022

Ob koncu obračuna sta bila Dončić in Dinwiddie prav tako del še enega dosežka. Oba sta v odločilni tekmi dosegla 30 ali več točk, kar je prvič po letu 2002, ko sta v konferenčnem finalu Kobe Bryant (30) in Shaquille O'Neal (35) pomagala Los Angeles Lakers pri zmagi nad Sacramento Kings. Tisto leto so šli Lakers vse do šampionskega prstana.

Luka Doncic and Spencer Dinwiddie are the first pair of teammates to each have 30 points in a Game 7 since Kobe Bryant and Shaquille O'Neal in the 2002 Conference Finals vs the Kings. pic.twitter.com/vdyKc3Qqe0 — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) May 16, 2022

Na strani poraženega moštva je za nečedni rekord poskrbel 37-letni Chris Paul, ki je na prvih dveh tekmah grenil življenja vsem v Dallasu, nato pa so ga Mavs zaustavili. Na sedmi tekmi je Phoenix izgubil za kar 39 točk, ko je bil zvezdnik lige NBA na parketu, kar je najslabša tekma njegove kariere – tako v rednem delu kakor tudi v končnici.