Dončić se je prebudil v nov dan in spremljal dramo

Po veliki zmagi Dallas Mavericks na odločilni tekmi proti Phoenix Suns in posledični uvrstitvi v konferenčni finale lige NBA si je zvezdnik Luka Dončić prislužil zaslužen počitek. Ko se je prebudil, je nadaljeval s košarkarskim dogajanjem, le da je pogled uperil proti Ljubljani, kjer je Cedevita Olimpija po veliki drami premagala Crveno zvezdo in izsilila odločilno tretjo tekmo.

Luka Dončić je za dobro jutro spremljal zmago Cedevite Olimpije nad Crveno zvezdo. Slovenski košarkarski privrženci imajo v zadnjih dneh razlog za veselje. V noči na ponedeljek so najprej spremljali veliko predstavo Luke Dončića in soigralcev pri Dallas Mavericks v odločilni sedmi tekmi polfinala zahodne konference, s katero so si po zmagi s 123:90 nad Phoenix Suns priigrali napredovanje, novo dozo košarke pa doživeli v drugi polovici dneva, ko je Cedevita Olimpija gostila Crveno zvezdo v polfinalu lige ABA.

V drugi tekmi so Ljubljančani iskali pot do zmage, ki bi jim prinesla odločilen obračun. In dvoboj ljubljanske in beograjske zasedbe si je prek spleta ogledal tudi Dončić. "Dobro jutro," je zapisal ob objavi na Instagramu in zraven priložil sliko, kako spremlja obračun med Cedevito Olimpijo in Crveno zvezdo. Do obeh klubov sicer goji simpatije, vendar mu je vsekakor bolj pri srcu ljubljanski.

Ta je v pravi drami preskočil favorizirano evroligaško zasedbo, ki ji je ob izteku rednega dela pomagala tudi sodniška trojka. Čeprav se je zadnji napad v rednem delu že iztekel, je ob prekršku priznala koš Luke Mitrovića, ki je nato ob dodatnem prostem metu izsilil podaljšek. V dodatnih petih minutah igre je Dončićev kapetan v reprezentanci Edo Murić s soigralci opravil pomembno delo in popeljal Olimpijo do zmage z 88:80.

Ljubljančani naj bi odločilno tretjo tekmo odigrali v petek v Beogradu, Dončić pa bo finalno serijo zahodne konference proti Golden State Warriors začel v noči na četrtek v Kaliforniji.