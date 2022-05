Drama v Stožicah: Crvena zvezda na kolenih, Olimpija izsilila tretjo tekmo!

Košarkarji Cedevite Olimpije so na drugi polfinalni tekmi po dvoinpolurnem maratonu in podaljšku z 88:80 na kolena spravili Crveno zvezdo, serijo izenačili na 1:1 in izsilili odločilno tretjo tekmo, ki bo v Beogradu. Že v nedeljo sta se na drugi tekmi v polfinalni seriji pomerila Partizan in Budućnost, ta je po dramatičnem koncu prišla do zmage z 72:71 in izid v zmagah izenačila na 1:1.

Košarkarji Cedevite Olimpije so v četrtek na prvi tekmi polfinalnega niza regionalne lige v beograjski Dvorani Aleksandra Nikolića doživeli poraz proti aktualnim prvakom, košarkarjem Crvene zvezde (83:92), v ponedeljek pa pred devet tisoč gledalci po hudem maratonskem boju po podaljšku zmagali in izsilili odločilno tretjo tekmo. Ta bo v petek na terenu Crvene zvezde.

Srbsko moštvo je odlično odprlo srečanje v Stožicah, v četrti minuti je vodilo s 16:5 (od tega štiri trojke) in trenerja Jurico Golemca prisililo, da je hitro posegel po minuti odmora. Ta sprva ni zalegla, Austin Hollins je zadel še svojo tretjo trojko (šesto gostov) in ohranil dvomestno prednost (22:12). Ljubljančanom je nato le uspelo zaustaviti nalet in se z delnim izidom 6:0 približati na štiri točke zaostanka (18:22), po prvi četrtini so zaostajali pet točk (24:29). V drugem delu so zaigrali bolje, z delnim izidom 8:2 so izenačili na 33:33, tako da je gostujoči strateg Dejan Radonjić zahteval minuto odmora, po tej pa je Olimpija prvič na tekmi povedla (36:34). Nadaljevanje je bilo izenačeno, gostje so na odmor odšli s točko prednosti (43:44), a kaj hitro v drugem polčasu je povedla domača zasedba in v zadnjih deset minut vstopila s svojo najvišjo prednostjo na tekmi (59:54).

Maraton in veliko zmago v Stožicah si je ogledalo devet tisoč gledalcev. Foto: Vid Ponikvar To je v nadaljevanju zvišala na +8 (64:56), a so se gostje z dvema hitrima trojkama povsem približali in napovedali dramatično končnico. V tej je Olimpija pobegnila na +9, a nato dve novi trojki srbskega moštva in nova minuta odmora Golemca. Olimpija je sekundo pred iztekom rednega dela vodila za 3, a nato je Crvena zvezda zadela. Po sodniški odločitvi je bil koš dosežen še pred iztekom časa, dosodili pa so še osebno napako, ki so jo gostje izkoristili in izsilili podaljšek (76:76). Moštvi sta izmučeni krenili v petminutni dodatek, v katerem je Cedevita Olimpija dominirala in na koncu slavili z 88:80.

Domači voz je v ključnih trenutkih vlekel Edo Murić, ki se je ustavil pri 21 točkah, Jaka Blažič jih je dodal 12, Zoran Dragić in Yogi Ferrell 11, Aleni Omić 10.

Fotogalerija s tekme (foto: Vid Ponikvar/Sportida):

Budućnost izsilila tretjo tekmo

Za zmago Budućnosti v Podgorici je dve sekundi pred koncem trojko zadel Vladimir Micov, Partizan pa v zadnjem napadu ni prišel do meta. V dresu Budućnosti sta bila s 15 točkami najučinkovitejša nekdanji košarkar Olimpije Kendrick Perry in Petar Popović. Pri Partizanu je Zach LeDay 28 točkam dodal še osem skokov.

Vladimir Micov drains CLUTCH 3-pointer to win Game 2 for @KKBuducnostVOLI! 🎯#ABAPlayoffs pic.twitter.com/lgjhGqFMtd — AdmiralBet ABA League (@ABA_League) May 15, 2022