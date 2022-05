Brez presenečenja Cedevite Olimpije v Beogradu

Košarkarji Cedevite Olimpije so na prvem obračunu polfinala lige ABA na gostovanju pri evroligaški Crveni zvezdi izgubili z 82:93. Druga tekma, na kateri si Beograjčani lahko zagotovijo finale, bo v ponedeljek v Stožicah. Že v torek zvečer sta polfinalni dvoboj začela Partizan in Budućnost. Beograjčani so prvo tekmo dobili z 82:66.

Liga ABA, polfinale, prvi tekmi: Četrtek, 12. maj:

Crvena zvezda : Cedevita Olimpija 93:82 (26:23, 53:48, 71:63) /1:0/



//razmerje v zmagah, igrajo na dve zmagi

"Čaka nas polfinalna serija proti favoritu tega tekmovanja. Imeli so dobre tri tedne časa, da se pripravijo na našo igro, kako nas napasti," je pred prvo tekmo dejal kapetan Cedevite Olimpije Jaka Blažič, ki dobro pozna ustroj beograjskega kluba, saj je za Crveno zvezdo igral med letoma 2013 in 2015. Zaveda se, da je vloga favorita na strani Beograjčanov, a verjame, da lahko s soigralci preseneti.

Srečanje v dvorani Aleksandra Nikolića so bolje odprli gostitelji, obramba Cedevite Olimpije ni bila na želeni ravni, tako da je Crvena zvezda tri minute pred iztekom četrtine povedla za +9 (26:17), a Ljubljančani so se z delnim izidom 6:0 približali in po prvih desetih minutah zaostajali za tri točke (26:23). Deset ljubljanskih točk je v prvem delu prispeval Blažič.

Varovanci Jurice Golemca so drugo četrtino odprli bolje in držali stik z Beograjčani, ki so sicer vmes ušli na +6, a sta Edo Murić s trojko in ob Blažiču še en nekdanji član Crvene zvezde Alen Omić svoje moštvo vrnila na zgolj točko zaostanka. V izdihljajih prvega polčasa so Srbi povedli za sedem točk (53:46), imeli priložnost, da še zvišajo prednost, a je Blažič prestregel žogo, podal do Omića, ta pa postavil rezultat polčasa (53:48), v katerem je največ točk (14) dosegel Blažič (tri trojke), eno manj pa pri domačih Luka Mitrović.

Fotogalerija s tekme (foto: KK Cedevita Olimpija / Tine Ružič):

1 / 12 2 / 12 3 / 12 4 / 12 5 / 12 6 / 12 7 / 12 8 / 12 9 / 12 10 / 12 11 / 12 12 / 12

Gostitelji so v nadaljevanju, ko obramba Cedevite Olimpije znova ni delovala dobro, ušli na najvišjo prednost (+10). Ljubljančani so tekmecu puščali preveč odprtih metov, ob tem pa slabo skakali v obrambi, tako da so Beograjčani brez večjih težav prihajali do drugih priložnosti. Kljub temu Crvena zvezda ni pretirano ušla, pred zadnjimi desetimi minutami je vodila za 8 (71:63). Se je pa to spremenilo v nadaljevanju, ko so domači prevladovali, povedli tudi za 16 in držali dvomestno prednost.

Partizan upravičil vlogo favorita

Partizan je v drugem polfinalu na prvi tekmi upravičil vlogo favorita in prednost domačega terena. Po rednem delu lige ABA je bil drugi in imel tri zmage več od Budućnosti. Na prvi polfinalni tekmi so Podgoričane premagali z 82:66. Odločilno prednost so si priigrali že v prvem polčasu, ki so ga dobili za 13 točk. Z 19 točkami v vsega 27 minutah na parketu je bil prvi strelec beograjske ekipe Zach LeDay. Za preboj v finale igrajo na dve zmagi.

Iz ljubljanskega kluba so medtem sporočili, da je spodnji ring za ponedeljkovo tekmo s Crveno zvezdo, ki se bo začela ob 18.30, že skoraj razprodan.

Zeleni del tribun v Areni Stožice za ogled druge tekme polfinala regionalne lige s @kkcrvenazvezda je že praktično razprodan!



Čim hitreje si svojo vstopnico zagotovi na https://t.co/lk17vrXj3F. #ZmajevoSrce pic.twitter.com/pKPX1QQZeH — Cedevita Olimpija Ljubljana (@KKCedOL) May 10, 2022