Košarkarji Cedevite Olimpije so z 2:0 v zmagah napredovali v polfinale državnega košarkarskega prvenstva. "Brez praske," kot so se izrazili na Twitterjevem profilu ljubljanskega kluba. Prvo tekmo so dobili z 82:63, drugo s 102:80. Prvi strelec Olimpije v Tivoliju je bil mladi Luka Ščuka z 18 točkami. Dvomestni so bili še Yogi Ferrell (14), Jaka Blažič (13), Edo Murić (11) in Zoran Dragić (10). Za novomeški klub pa je dal največ točk Miha Lapornik (19). Pri Krki sta sicer manjkala dva ključna košarkarja Luka Lapornik in Jurij Macura.

Fotogalerija s tekme v Tivoliju, foto Grega Valančič/Sportida:

Ljubljančani se bodo v polfinalu pomerili z Rogaško, ki je v četrtfinalu prav tako v dveh tekmah izločila Gorenjsko gradbeno družbo Šenčur. Polfinalni termini so 14., 18. in 22. maja.

Helios se je na drugi tekmi znesel nad Šentjurjem

Foto: Grega Valančič/Sportida Helios Suns je popravil spodrsljaj s prve tekme (83:87) in kot vodilna ekipa skupine za prvaka ostaja v igri za polfinale. Pomemben del naloge je opravil že v prvem polčasu, v katerem si je priigral 13 točk prednosti, razliko v kakovosti in širšem naboru igralcev pa je potrdil v nadaljevanju.

Domžalčani so šele drugič v sezoni v vseh tekmovanjih presegli mejo 100 doseženih točk (105 točk so dali Ježici v četrtfinalu pokala Spar), Miroslav Pašajlić pa je prikazal svojo najboljšo predstavo v slovenskem prvenstvu. V dobrih 26 minutah na parketu je dosegel 30 točk (indeks 33) ob metu iz igre 10:14 (trojke 6:9) in zbral še šest podaj.

Poleg njega je še pet igralcev Helios Suns doseglo dvomestno številko točk, med njimi pa ni bilo enega od nosilcev igre Blaža Mahkovica, ki je počival zaradi težav z Ahilovo tetivo. Pri domačih je Dalibor Đapa zbral 15 točk.