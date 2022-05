Evropsko priznanje za Blažiča

Foto: Grega Valančič/Sportida EuroCup je pred sredinim finalom med Virtusom in Bursasporjem objavil seznam najboljših posameznikov sezone. Med njimi je tudi Jaka Blažič, ki je bil deveti strelec lige (15,4 točke na tekmo). Na 18 od 19 tekem je dosegel dvomestno število točk. Zadel je 43 trojk. Za piko na i je manjkal le ekipni uspeh, saj so Cedevito Olimpijo v četrtfinalu premagali košarkarji Burse. Pred tem so bili neporaženi dva meseca in pol in tako so apetiti zelo narasli.

Kapetan Cedevite Olimpije je bil izbran v drugo peterko lige. Poleg njega so v njej še Kevin Punter, Bojan Dubljević, Semaj Christon in Caleb Homesley. V prvi peterki so Jaron Blossomgame, Will Cummings, Miloš Teodosić, Mam Jaiteh in Derek Needham. Za trenerja leta so nagradi Dušana Alimpijevića, ki je do finala pripeljal Bursaspor.

Blažič je bil že lani izbran v drugo peterko EuroCupa. Zanj je to druga individualna nagrada v tej sezoni – ob zaključku rednega dela sezone je bil namreč izbran tudi v idealno peterko regionalne lige Aba.