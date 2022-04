Nikola Kalinić, ki je bil najboljši v izboru trenerjev ter drugi v dveh preostalih glasovanjih, je skupaj zbral 39,7 odstotka glasov. Jaka Blažič jih je imel 16,6, košarkar Budućnosti Justin Cobbs na tretjem mestu pa 10,9 odstotka.

Nikola Kalinić Foto: ABA/Dragana Stjepanović V glasovanju za najboljšega igralca torej sodelujejo trenerji vseh ekip lige Aba, košarkarski novinarji in navijači, pri čemer imajo prvi polovičen vpliv pri odločanju o zmagovalcu.

Tridesetletni Kalinić se je pred sezono vrnil v domovino, potem ko je zadnjih šest let igral v tujini za Fenerbahče in Valencio. Crveni zvezdi je pomagal do prvega mesta in neposrednega preboja v polfinale lige ABA. Njegovo povprečje: 11,3 točke, 3,4 skoka in 3,3 asistence na tekmo. Statistično torej ni izstopal, je pa eden najbolj vsestranskih košarkarjev v ligi.

Zadnjih pet MVP-jev lige ABA:



2016/17 – Nikola Janković (Union Olimpija)

2017/18 – Luka Žorić (Cibona)

2018/19 – Goga Bitadze (Budućnost VOLI)

2020/21 – Filip Petrušev (Mega Soccerbet)

2021/22 – Nikola Kalinić (Crvena zvezda mts)

Blažič je v rednem delu v povprečju dajal 14,6 točke na tekmo in imel pet skokov ter 2,5 asistence na tekmo. Je pa Cedevita Olimpija zmagala šest tekem manj od Zvezde in redni del končala na četrtem mestu. Ljubljančane zdaj čaka dodaten dvoboj na dve zmagi za preboj v polfinale. Prvo tekmo z Igokeo igrajo v soboto 30. aprila doma.