Košarkarji Cedevite Olimpije so po hudem boju s 83:85 izgubili z Bursasporjem in ostali brez polfinala EuroCupa. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Košarkarji Cedevite Olimpije so pred 12.500 gledalci v razprodanih Stožicah s 83:85 izgubili četrtfinalno tekmo EuroCupa z Bursasporjem in ostali brez polfinala. Za tega se kot zadnja merita še Valencia Basket in Boulogne Metropolitane 92. Andora je v torek presenetila na Kanarskih otokih, Virtus pa je do polfinalne vstopnice prišel z zmago nad Ulmom trenerja Jake Lakoviča.

Olimpijina dvorana je bila za večerno tekmo četrtfinala proti turški ekipi razprodana od ponedeljka. To se je zgodilo prvič po enajstih letih, ko je takrat Union Olimpija še igrala evroligo. Ponarodelo Malo teraso je že pred začetkom tekme, ki jo je s tribun spremljalo 12.500 gledalcev, pela celotna dvorana.

Ob agresivni obrambi Bursasporja so se v uvodnih minutah domači v napadu pošteno mučili in večinoma metali le za tri točke. A bili zelo nenatančni. V prvi četrtini so zadeli le dve trojki iz 12 poizkusov. Bursa je v šesti minuti vodila že za šest (11:17), a prvi del igre vendarle dobila le za dve točki (21:23). Po atraktivnem alley-oopu Jacoba Pullena na Zacka Augusta za vodstvo 21:20 je bila publika prvič na tekmi na nogah.

Drugačna zgodba je bila pri gostih. Ko je David Dudzinski zadel trojko za vodstvo z 31:25, je bila to sedma trojka Burse iz 11 poizkusov. Skoraj v vsakem napadu so imeli enega košarkarja odkritega na metu izza črte in prednost gostov je iz minute v minuto naraščala. Najvišja je bila prav ob koncu polčasa, 14 točk (36:50). Cedevita Olimpija je tretjo trojko zadela šele v 18. minuti (Yogi Farrell). Prvi polčas izza črte: Olimpija 3/16 (19-odstotno), Bursa 9/20 (45-odstotno). Samo 15 točk domačih v drugi četrtini.

Po odmoru je na parket prišla prava Cedevita Olimpija: super agresivna v obrambi in bolj moštvena v napadu. Nadoknaditi je morala 15 točk zaostanka (42:57). Po dveh zaporednih zabijanjih (Edo Murić in Zack Auguste) je v 25. minuti publika eksplodirala (48:57) in začutila, da je mogoč preobrat. Ista košarkarja sta ob koncu četrtine Olimpijo še približala: Auguste je še enkrat zabil, Murić pa zadel šele četrto trojko zmajev na tekmi (62:67). Po sploh prvem košu Zorana Dragića iz igre je bilo po 30 minutah 64:67.

Tudi v zadnji četrtini mučenje Olimpije za vsak koš. V prvih sedmih minutah tega dela igre so dosegli le osem točk. Trojke še kar niso in niso šle skozi obroč (4/24). Na drugi strani je dobri dve minuti pred zadnjo sireno Derek Needham (20 njegovih točk) zadel že 14. trojko Burse in znova so imeli gostje otipljivejšo prednost osmih točk (75:83). A ni bilo predaje v obrambi, v napadu pa je stvari v svoje roke vzel Ferrell. S svojo 20. točko na tekmi je 27 sekund do konca približal na 83:85. Olimpija je imela napad za podaljšek ali zmago. Pullen je zadel za tri točke ... A ga je sirena prehitela! Koš ni veljal in Bursa si je priborila polfinale s 85:83. Usodne so bile trojke: Olimpija 6/26 (23-odstotno, Bursa 14/44 (42-odstotno).

Bursa z Andorro, ki je presenetila na Kanarskih otokih

Bursa se bo v polfinalu pomerila s člani MoraBanc Andorra, ki so v torkovem četrtfinalu Gran Canario premagali z 79:77. Najboljši igralec tekme pa je bil nekdanji član ljubljanske Olimpije Cody Miller-McIntyre, ki je dal 17 točk in imel še devet asistenc.

Že v torek so si polfinalno vstopnico priigrali tudi člani Virtus Segafredo Bologna, ki so Ratiopharm Ulm slovenskega trenerja Jake Lakoviča premagali s 83:77.

EuroCup, četrtfinale:



Sreda, 27. 4.:

Cedevita Olimpija : Bursaspor 83:85 (21:23, 36:50, 64:67)

Ferrell 20, Pullen 15, Auguste 13; Nedham 20, Holland 16, 7 sk., Bitim 14



20.30 Valencia Basket - Boulogne Metropolitane 92



Torek, 26. 4.:

Virtus Segafredo Bologna : Ratiopharm Ulm 83:77

Jaiteh 27, Shengeila 9, 11 sk.; Blossomgame 22, Klepeisz 14



Gran Canaria : MoraBanc Andorra 77:79

Pustovyi 12, Brussino 11; Miller-McIntyre 17, 9 as., Jelinek 17, Hannah 15