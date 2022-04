Ljubljana spet na elitnem evropskem zemljevidu

Cedevito Olimpijo le še en dan loči od četrtfinalne tekme EuroCupa. Med tistimi, ki jim je ob rezultatskem zasuku najbolj odleglo, je zagotovo športni direktor ljubljanske ekipe Sani Bečirović. "Mislim, da smo dokazali, da je mogoče s trezno glavo in potrpežljivostjo do vseh akterjev na dolgi rok doseči marsikaj. In to sta tudi vodilo in razmišljanje kluba," pred tekmo sezone razmišlja Bečirović.

V taboru Cedevite Olimpije že nestrpno pričakujejo sredin četrtfinale EuroCupa, v katerem se bodo člani ljubljanskega moštva v Stožicah pomerili s turškim Bursasporjem. Prvič v sezoni bo Olimpija zaigrala pred razprodanimi Stožicami, kar še posebej veseli športnega direktorja kluba Sanija Bečirovića, ki verjame, da je to nagrada za trdo delo v preteklih in zdajšnjih mesecih.

"Mislim, da je to neka nagrada za vse, ki delamo v klubu. Imamo ekipo, ki je všečna, privablja igralce, je rezultatsko uspešna. Predstavlja torej vse tisto, kar si z dobro ekipo želimo na dolgi rok doseči. Torej, biti stalnica tako v EuroCupu kot v ligi ABA v zaključnih delih tekmovanja," je pred tekmo dejal Bečirović.

Sani Bečirović verjame, da so zadnje tekme nagrada za dozdajšnje delo. Foto: Vid Ponikvar

Noče gledati v preteklost

Redkokdo bi si ob začetku sezone upal napovedati, da bo Olimpija v tem času EuroCupa še vedno v boju za sam vrh. Sploh po tem, ko se je ljubljanska ekipa v začetku sezone še močno lovila in iskala prave občutke na parketu. "Nerad se vračam nazaj. Takrat smo potegnili določene poteze, ki so se kasneje izkazale za pravilne, in danes smo verjetno tu ravno zaradi tega kadrovanja, ki se je zgodil v, za nas, težkem času. Mislim, da smo dokazali, da je mogoče s trezno glavo in potrpežljivostjo do vseh akterjev na dolgi rok doseči marsikaj. In to sta tudi vodilo in razmišljanje kluba. Veseli smo, da smo odreagirali tako, kot smo, in da ne glede na to, kakšen je bil začetek sezone, smo s popravkom ali dvema dosegli želeni cilj," pravi športni direktor Olimpije.

Zdaj so v taboru slovenskih prvakov povsem osredotočeni na sredino tekmo z Burso. "Pred nami je odločilna tekma v EuroCupu, finale vseh finalov. Najprej bi se rad zahvalil navijačem, ne le za to tekmo, ampak tudi za zadnjo, proti Turk Telekomu, kjer so dokazali, da si Ljubljana in vsa Slovenija želita vrhunske košarke. Pričarali so vrhunsko vzdušje in to da tako igralcem kot nam, ki delamo v ozadju, nov zagon in energijo za naprej."

V Stožicah se v sredo obeta prava poslastica. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Mislim, da nas čaka v tem trenutku najbolj neugoden nasprotnik. Ta, ki je že Beogradu in polni Areni dokazal, da je res ekipa. Niso se ustrašili vzdušja, ki jih je dočakalo v Beogradu, in zato jih ne bo strah niti polnih Stožic. Mislim, da smo tudi mi v dobrem 'momentu', da igramo atraktivno, dobro košarko in da nas čaka poslastica. Obe ekipi igrata podobno, čvrsto in verjamem, da bo tudi tu peklensko vzdušje, mogoče še za nianso bolj, kot je bilo na tekmi v Beogradu," napoveduje Bečirović.

Kaj pa liga ABA?

Ob tem Olimpijo konec tedna čaka začetek izločilnih bojev tudi v ligi ABA. "Tako kot celotno sezono smo usmerjeni na naslednjo tekmo, ki je pred nami. Že celotno sezono igramo tako in tudi projekt Cedevite Olimpije je zgrajen na tak način. Šele po tej tekmi bomo naredili analizo, kje smo, kaj smo in nato se bomo na podlagi tega odločili, kam bomo usmeriti vse moči, da se bodo naši cilji izpolnili. Nikoli do zdaj nismo izbirali tekmovanja, ki bi bilo za nas pomembnejše, in tudi zdaj ga ne bomo," pojasnjuje Bečirović.

"Največji izziv bo poleti zadržati to ekipo." Foto: Grega Valančič/Sportida

Pogled proti poletju in višjemu proračunu

Športni direktor ljubljanskega kluba se je ob tem ozrl tudi proti poletju in novi sezoni. "Največji izziv bo poleti zadržati to ekipo, če nam bodo finance to dopuščale in tudi trg za igralce. Ne bo lahko, ker imajo vsi igralci zdaj zagotovo večjo vrednost, kot so jo imeli pred prihodom v Ljubljano. A tudi to je sestavni del športa in našega projekta. Zavedamo se, da po finančni plati nismo konkurenčni najboljšim evropskim klubom, zato so še toliko bolj pomembni dober 'scouting' (priprava na nasprotnika, op. p.) in analize," pravi.

"Izpostavim lahko, da smo v pogovoru z večino igralcev. Kako se bodo stvari razpletle, pa bo treba počakati do konca sezone in videti, kakšna bo naša prihodnost. Osebno me tudi veseli, da so zdaj naši sponzorji, partnerji videli, da delo kluba teče v pravo smer. Da bi dobili celoto, pa bi bilo seveda treba, da so vsi skupaj še bolj vključeni v ta proces, saj bi tako tudi ta zgodba dobila kontinuiteto."

Kot je še pojasnil, je v igri tudi možnost povečanja proračuna ekipe. "Ne glede na to, kako se bo razpletlo, imamo v mislih povečanje proračuna. Kakšno pa bo to povečanje, pa bo odvisno tudi od ranga tekmovanja, v katerem bomo igrali prihodnje leto," je še sklenil Bečirović.

