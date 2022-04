Glasna opozorila iz Stožic

Jurica Golemac bo danes Cedevito Olimpijo poskušal popeljati do polfinala EuroCupa. Strateg ljubljanske ekipe je pred izjemno pomembnim obračunom zelo optimističen, a hkrati zelo previden. "Tega obračuna ne bodo odločili posamezniki, zmagali bosta obramba in pametna igra," je prepričan 44-letni trener.

Cedevita Olimpija se bo danes ob 20. uri pred očmi domačih navijačev v Areni Stožice, ki so v slabem tednu razgrabili vstopnice za košarkarski spektakel, na dvoboju četrtfinala EuroCupa za mesto v polfinalu pomerila s turškim moštvom Bursaspor. V četrtfinale se Cedevita Olimpija vstopa z nizom devetih zaporednih evropskih zmag. Zmaga nad ekipo iz Burse bi ljubljanski ekipi prinesla mesto med najboljšimi štirimi ekipami v evropskem pokalu, poraz pa bi pomenil konec sezone za izbrance glavnega trenerja Jurice Golemca.

Jurica, četrtfinalna tekma je skoraj tu. Kaj pričakujete od tega obračuna z Bursasporjem?

Nepričakovano bomo še enkrat igrali doma, verjamem, da je le malokdo pričakoval, da se bo to zgodilo. Mi, ki poznamo Burso, smo vedeli, da Partizanu ne bo lahko, ker vemo, kako Bursa igra zadnja dva meseca. Skozi vso sezono smo si s svojimi predstavami zaslužili to še eno tekmo doma in da imamo še nekaj več možnosti za zmago. A na koncu to ne pomeni nič, ker je tudi Partizan igral v polni Areni, pa se mu ni izšlo. Burso zelo spoštujem, zelo dober prijatelj sem tudi z njihovim trenerjem Dušanom Alimpijevićem, ki je zagotovo eden od najboljših mladih trenerjev v Evropi. Zagotovo nam ne bo lahko.

Olimpija bo danes igrala v razprodanih Stožicah. Foto: Grega Valančič/Sportida

Kako ste vi pospremili sredino tekmo Partizana in Burse?

Želeli smo si zmage Burse, a le zato, ker smo hoteli igrati doma. A če me vprašate zdaj, s kom bi raje igral doma, je moj odgovor, da ne vem. Rad bi poudaril, da na tej tekmi ne bo favoritov. Bursa igra zelo pametno košarko in je ena od najboljših ekip v EuroCupu, če govorim o njihovi ekipni predstavi. Imajo natančno razdeljene vloge, natanko se ve, kdo kaj dela. Ve se, kdo so nosilci igre, imajo kakovost.

Zgodilo se jim je nekaj podobnega kot nam, saj so sredi sezone dopolnili ekipo in s tem dobili kemijo, ki so jo prej iskali, in zdaj delujejo kot odlična ekipa. Zdaj so se prebili tudi v turško končnico, premagali so Fenerbahče, tudi z Anadolu Efesom so bili ves čas v stiku. Vem, da Bursa v Evropi nima nekega velikega imena, tradicije, a to je ekipa, ki trenutno igra košarko na vrhunski ravni.

Olimpija se je z Burso v tej sezoni pomerila že dvakrat in odnesla eno zmago. Foto: Luka Vovk/Sportida Kje morda vidite pomanjkljivosti turške ekipe?

Vsiliti jim moramo svojo igro. Res vseh 40 minut moramo biti osredotočeni, ne sme biti padcev v igri. Za motivacijo me ne skrbi. Tega obračuna ne bodo odločili posamezniki, zmagali bosta obramba in pametna igra. Imamo kakovost, da igramo z njimi, in prepričan sem, da imamo, če bomo na svoji ravni, možnosti, da se prebijemo naprej.

Stožice bodo po dolgem času spet razprodane. V veliko pomoč so bili navijači že na srečanju s Turk Telekomom. Kakšno vlogo lahko navijači odigrajo tokrat?

Ogromno. To se je videlo tudi na zadnjih tekmah, ko se začeli v večjem številu prihajati na tekme, ko so nam začeli verjeti. Ustvarila se je homogenost. Navijači so začeli verjeti nam in kar je prav tako pomembno, je to, da so igralci začeli verjeti navijačem. S polnimi Stožicami je ekipa lahko boljša za 20 ali 30 odstotkov, kot je sicer. Nihče ne more iz košarkarja izvleči se več energije in dodatnega atoma adrenalina tako, kot lahko to storijo navijači.

Na katere igralce Burse boste morali biti najbolj pozorni? Kje se skriva največja nevarnost? Bursa je tako kot Olimpija med sezono okrepila svoje vrste. Foto: KK Cedevita Olimpija/Tine Ružič

Vsa zunanja linija je vrhunska. Needham, ki ga poznamo iz Mornarja, po mojem mnenju igra najboljšo sezono v karieri. Andrews od odhoda Freemana igra kot prerojen. Je najboljši asistent in strelec ekipe z zelo dobrim odstotkom meta. Bitim je po mojem mnenju trenutno najbolj nadarjen turški igralec na prizorišču. Vsi v zunanji liniji lahko kreirajo in tudi zadenejo. Na visokih položajih nimajo tako velike rotacije, a ti košarkarji, ki igrajo, igrajo vrhunsko. Hayes je odličen atlet in bloker, veliko presenečenje je Dudzinski, ki prav tako kaže odlične predstave.

Kakšno je vzdušje v ekipi v teh zadnjih dneh, odkar veste, da boste igrali z Burso?

Zbranost v ekipi je neverjetna, takšna, kot mora biti za takšne tekme. Ko se bliža tudi konec sezone, ni več veliko skrivnosti. V tej sezoni smo odigrali že dve medsebojni tekmi in zdaj s presenečenji ne moreš zmagati. Na takšnih obračunih so odločilne timska igra, obramba in dobra psihološka pripravljenost.

Do konca sezone bo skoraj vsaka naslednja tekma za vas tekma sezone, prostora za napake ni več. Ste zadovoljni s tem, v kakšnem fizičnem stanju je vaša ekipa?

Sem. Ves štab je opravil odlično delo in dela res vsak dan, ves dan. Tudi poškodbe, ki so nas težile, so se poslovile in verjamem, da smo fizično na ravni, na kateri moramo biti. Zdaj ni več toliko pomena v trenažnem procesu, temveč v taktični pripravi in svežini. Pomembnejši je počitek.

Veliko vlogo bodo danes odigrali tudi navijači. Foto: Grega Valančič/Sportida

Ste kakšne sklepe dobili tudi ob tekmi Partizana in Burse?

Vsako tekmo analiziramo in tudi to smo. Moramo biti bolj pametni, osredotočeni, paziti moramo na vse podrobnosti, sploh zdaj, ko igramo le na eno dobljeno tekmo in lahko pravzaprav vsaka malenkost odloči o rezultatu. Veliko se pogovarjamo tudi o individualnih lastnostih in analiziramo kot vedno. Poskušamo opozoriti na nekatere napake, ki so jih delali drugi, da jih mi ne bomo ponovili.

Kaj je bila po vašem mnenju največja napaka, ki jo je storil Partizan?

Zagotovo je tudi v Beogradu vladala določena evforija, dan prej je izpadel tudi Joventut. Nekaj pritiska so prinesli tudi navijači, saj vsi vemo, kaj pomeni Partizan v regiji, in verjetno so igralci na igrišče stopili z miselnostjo, da lahko zmagajo, če samo stopijo na parket. Že večkrat je bilo dokazano, da ni pomembno, kakšno kakovost imaš na papirju, če ne prideš na igrišče in ne garaš vseh 40 minut.

Nikoli nočete konkretno govoriti o ciljih. Pa vseeno, koliko so zdaj zrastle ambicije kluba?

Vse je isto. Nihče ne razmišlja vnaprej, niti o soboti in tekmi z Igokeo. Edini naš cilj je biti na vsaki tekmi boljši. Kaj pa nam bo to prineslo, pa bomo videli na koncu sezone, ko bomo potegnili črto.

