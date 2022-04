Niso preboleli, a tu je že nov izziv: "Dobro, da igramo takoj"

Nov sistem lige ABA je v končnico pripeljal šest ekip. Tretja Budućnost s šestim FMP igra za polfinale proti drugouvrščenemu Partizanu, četrta Cedevita Olimpija pa s peto po rednem delu Igokeo za polfinale s Crveno zvezdo. Ljubljančani prvo tekmo igrajo doma, to soboto ob 19.00 v hali Tivoli. "Pozivam vse, da nas pridejo podpret tudi na to tekmo," navijačem, ki so v sredo napolnili Stožice, sporoča kapetan Jaka Blažič. Povratna tekma bo v sredi v Bosni, morebitna tretja pa naslednji konec tedna znova v Ljubljani.

Nov izziv za Blažiča in soigralce. Želijo polfinale. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida "Čaka nas neugoden, kakovosten nasprotnik. Igokea že nekaj let igra odlično, timsko košarko. Trener Dragan Bajić dela dober posel. Igrajo pametno košarko, moštveno košarko z veliko menjavami obrambe. Morali bomo biti zelo osredotočeni, delati čim manj napak, da pridemo do zmage. Morali bomo igrati odlično obrambo. Težko jih je ustaviti, ker si veliko podajajo. Moramo biti zagotovo boljši kot na zadnji tekmi. Predvsem v obrambi," je načrt za sobotni dvoboj opisal trener Jurica Golemac. Šteje le napredovanje, poudarja tudi Blažič: "Nova tekma, novi izzivi. Tega se moramo veseliti. Borimo se za polfinale lige ABA. Tako kot smo naredili korak naprej v eurocupu, je želja, da naredimo korak naprej tudi v ligi ABA."

Liga ABA, pari končnice:



Za mesto v polfinalu:

Budućnost - FMP

Cedevita Olimpija - Igokea



Polfinale:

Partizan - Budućnost/FMP

Crvena zvezda - Olimpija/Igokea

Blažič: Ne bomo jih podcenjevali

Igokeo dobro poznajo. Foto: Vid Ponikvar V rednem delu sezone je Cedevita Olimpija dobila oba dvoboja. Skrivnosti ni, presenečenj ne bo. "Te zmage ne pomenijo preveč. Ko se začne končnica, je to povsem drugo tekmovanje. V končnici zmagujejo boljše obrambe in bolj pametne ekipe," je poudaril trener Cedevite Olimpije. Kapetan pa spomnil, da je Igokea nazadnje igrala pred dvema tednoma: "Imeli so dovolj časa za pripravo na to tekmo. Sveži bodo. Ampak niso tako dobri kot Bursasport. Niso pa prišli z belo zastavo. Dobra tekma bo. Ne bomo jih podcenjevali. Na tekmo gremo stoodstotno. Da očistimo svoje glave in se vrnemo v zmagovalni ritem."

"Vso noč, ves dan smo razmišljali"

Po slabem prvem polčasu so dobro odigrali drugega, a jim je za polfinale zmanjkala trojka. Foto: Grega Valančič/Sportida

Da očistijo glave po bolečem sredinem porazu z Bursasporjem, ko so s slabo obrambo v prvem polčasu in obupnim metom za tri točke zapravili lepo priložnost za polfinale. Blažič je priznal, da je slabo spal: "Razmišljaš o vseh položajih. Vso noč, ves dan smo razmišljali. Ne samo jaz, vsa ekipa. Kje smo naredili napako. A časa ne moreš obrniti. Ni bilo lahko. Potegnili smo sklepe. Včeraj smo se po treningu igralci med seboj pogovorili. To je šport. Gremo naprej."

Golemac: Dobro, da igramo takoj

Golemac je prepričan, da tujci z motivacijo ne bodo imeli težav. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida "Poraza še niso preboleli. Ni lahko. Včeraj smo se malo pogovarjali. Fantje so vedeli, da smo imeli priložnost, da naredimo nekaj zgodovinskega. Zavedajo pa se, da smo imeli odlično evropsko sezono, da smo naredili korak naprej." Če se bodo le lahko zdaj osredotočili na novo nalogo. "Po mojih izkušnjah je dobro, da igramo takoj. Na treningih bi samo še več razmišljali. Takoj imamo končnico, pomembno tekmo, da se spet pokažemo. Mislim, da vsi komaj čakamo." Včasih se pojavi težava, da tujcem po koncu evropske sezone upade motivacija. "Prepričan sem, da imamo fante, ki so tekmovalni, ki želijo zmagati na vsaki tekmi in hočejo tudi v ligi ABA narediti nekaj dobrega. Res ne pričakujem, da bi komu manjkalo motivacije," je svoje predvsem ameriške varovance v bran vzel Golemac.

"Tukaj pa imaš popravni izpit"

V primerjavi z eurocupom, kjer je odločala ena sama tekma, v ligi ABA igrajo na dve zmagi. Sistem na več zmag je v košarki pogostejši. "Videli smo, da domači teren nosi tudi pritisk. Tukaj pa imaš popravni izpit. A je prva tekma doma zelo pomembna. Veš, da čuvaš domače igrišče. Ni pa takšen pritisk. Če izgubiš, imaš še vedno popravni izpit. To je končnica, na katero smo vsi navajeni," je še dejal Golemac, ta bo ob koncu lige ABA in domačega prvenstva znova lahko računal na Alena Hodžića, ki je okreval po poškodbi.