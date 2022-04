Murić na robu solz: Imeli smo lepo pot do finala, ampak žal nam je spodrsnilo

"Opozarjali so, da so res dobra ekipa. Imajo klik. Odlična ekipa, a bili smo tudi mi. Žal mi je ... Res žal mi je te tekme. Zelo," je s cmokom v grlu, na robu solz po izpadu Cedevite Olimpije v četrtfinalu EuroCupa razlagal Edo Murić. "Nam želim, da se poberemo in odigramo do konca na 500 odstotkov. In to jezo, ki smo jo danes dobili, damo ven v končnici lige ABA."

Pred tednom dni veliko veselje, tokrat veliko razočaranje. Foto: Grega Valančič/Sportida Jacob Pullen je zadel trojko za zmago sekundo za sireno, a polfinale EuroCupa je bil za Cedevito Olimpijo izgubljen že v prvem polčasu, ko so premehko igrali v obrambi (dobili so 50 točk) in grešili trojko za trojko. Če so Ljubljančani zadeli le šest trojk (23-odstotni met), pa jih je Bursaspor kar 14 (42-odstotni). Pred tednom dni v Stožicah veliko veselje, tokrat razočaranje. Polfinale, ki bi bil prav tako v nabito polni domači dvorani, je bil na dosegu roke.

"Težka tekma. Na koncu je odločila ena žoga. Upali smo, da bo šlo v našo korist. Žal ni," je komentar po bolečem porazu začel Edo Murić, ki je dal 12 točk in v tretji četrtini zadel dva pomembna koša, ko so po zaostanku za 15 točk ujeli priključek. "Preslabo smo odigrali prvi polčas. To je bilo daleč od našega pravega obraza. Meni je zelo zelo žal. Ta poraz boli. Bursa je dobra ekipa, so v odlični formi. Žal mi je, da jih nismo ustavili."

Tudi trener Jurica Golemac ni mogel skriti razočaranja: "Bila je velika tekma, velika priložnost, ki je nismo izkoristili, ampak to je šport. Moramo delati naprej. Ne smemo dati glave dol. Če bi nam na začetku ponudil tako evropsko sezono, bi podpisali takoj. Čestitam fantom za to evropsko sezono."

"Razlog za poraz je prvi polčas, ne zadnja žoga"

Ferrell je ekipo vrnil v igro za zmago, a v zadnji akciji ni šel v prodor za podaljšek. Foto: Grega Valančič/Sportida Za zadnjo akcijo so imeli deset sekund, a Yogi Ferrell ni našel prave rešitve, na koncu je iz težkega položaja za tri vrgel Pullen. "Trener je imel v načrtu, da bi igrali za dve točki. Oni so ostali brez organizatorja igre. Akcijo prej je Ferrell z lahkoto prebil centra, a odločil se je, kot se je. Sekundo smo bili prepozni. Ni bila slaba odločitev. Časa ne moremo zavrteti nazaj. Ne bi se zaletaval v to zadnjo akcijo. Razlog za poraz je prvi polčas, ne zadnja žoga," je poudaril Murić. Ferrell je bil z 20 točkami najboljši strelec Olimpije in prav on je v zadnjih minutah ekipo vrnil v igro za zmago. Golemac je potrdil, da so šli na podaljšek: "Yogi je bil vroč. Dali smo mu žogo. Rekli smo, da če lahko, naj prebije in gremo v podaljšek. Oni nimajo velike rotacije. Malo preveč se je zaigral in na koncu je žal zmanjkalo časa za ta met."

Fotogalerija s tekme (foto: Grega Valančič in Matic Klanšek Velej/Sportida):

"Nismo mogli verjeti, da smo to mi"

V prvem polčasu se niso držali načrta, ki so ga delali teden dni. "Nismo mogli verjeti, da smo to mi. Nesprejemljivo je, da smo naredili samo pet osebnih napak v prvih dveh četrtinah. Mi smo ekipa, ki tepe, igra obrambo, ki šprinta iz obrambe v napad. In se ne dviguje čez napad. Delali smo povsem nasprotno. Razmišljali smo samo o napadu. V obrambi smo bili premehki. Ni nam uspelo narediti osebne, da bi ustavili njihov nalet. Oni so neverjetno vse zadeli. Kdorkoli je metal, je zadel. A tako je zato, ker nismo bili dovolj agresivni. V drugem polčasu smo pokazali, kako je treba igrati. Žal mi je publike. Hvala jim, ker so napolnili Stožice. Res nam je bilo v čast igrati pred polnimi Stožicami. Upam, da nas bodo še naprej podpirali. Res vidimo, da vsi skupaj uživamo, zato pa tudi toliko bolj boli. Ob zmagah smo bolj veseli, ob porazih pa bolj žalostni. A to je šport. V EuroCupu se res dogajajo čudne stvari. Imeli smo lepo pot do finala, ampak žal na je spodrsnilo na tej stopnički," je s cmokom v grlu zadnje besede komaj spravil iz sebe Murić. Ker se igra ena sama tekma, presenečenj v evropskem pokalu res ne manjka. V osmini finala je tako izpadel Partizan (prav proti Bursi), tokrat pa ob Olimpiji še Gran Canaria.

Najbolj žalostni zaradi fantastičnega občinstva

Stožice so bile razprodane prvič po 11 letih in dveh mesecih. Foto: Grega Valančič/Sportida Stožice so bile polne (12.400 navijačev) prvič po enajstih letih in dveh mesecih. Na pritisk evforije se niso izgovarjali, imeli so le nekaj težav s komunikacijo med sabo, ker je bilo vso tekmo v dvorani tako glasno. "Nisem mogel komunicirati z ekipo kot običajno. Cela klop se je drla mala osebna, mala osebna, a je nismo naredili. Za nas je bilo to nekaj novega. Zagotovo so igralci čutili nekaj pritiska. Nisem pričakoval, da bomo dali 15 trojk, nisem pa tudi pričakoval, da bomo tako mehki v obrambi v prvem polčasu. Drugi polčas je bil boljši, odigrali smo ga na način, ki nas je pripeljal do sem," je razlagal Golemac.

Alimpijević: Čestitka Olimpiji, da se je ljubljansko občinstvo vrnilo

Fantastično navijaško vzdušje v Stožicah Burse ni zmedlo, saj so iz domače dvorane vajeni še glasnejšega navijanja. Trener gostujoče ekipe Dušan Alimpijević, vajen navijaškega pekla že s tekem v Beogradu in zdaj tudi v Bursi, je tako razlagal: "Imamo veliko dvorano, ki je v zadnjem času skoraj vedno polna. In navijači v košarkarski dvorani delajo nogometno vzdušje. Nam je vseeno, če je 12 ali 15 tisoč ljudi proti nam. Je pa to dobro za košarko. Mi vsi uživamo v takem vzdušju. Slišal sem, da je bila dvorana polna prvič po dolgem času. Čestitke Cedeviti Olimpiji za to, da se je ljubljansko občinstvo vrnilo. Ne samo iz Ljubljane, verjamem, da so prišli iz vse Slovenije. Za take tekme mi obstajamo. Da bi bile dvorane polne. Za tako vzdušje se torej nismo posebej pripravljali, gre za karakter naše ekipe."

"Vemo, da imamo posebno ekipo"

V soboto začenjajo končnico lige ABA: Foto: Grega Valančič/Sportida "Bilo je odlično vzdušje. Tekma je potekala zelo hitro. Ne moremo govoriti o pritisku. Zagotovo je bil, a smo imeli že večje tekme v karierah. Lahko obžalujemo, a je treba to čim prej pozabiti, ker naš čaka še zaključek lige ABA in slovenske lige. Ne smemo obupati. Vemo, da imamo posebno ekipo, in moramo se vrniti na stare tirnice," je poudaril Murić. Zdaj pot do tako želene evrolige namreč vodi skozi ligo ABA, v kateri končnico s tekmo proti Igokei začenjajo v soboto (Stožice, 19.00). Za preboj v polfinale igrajo na dve zmagi.